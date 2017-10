Mariga destaca sus buenas sensaciones y el apoyo de los aficionados al equipo

Una de las notas más positivas del encuentro de ayer fue que el centrocampista Mariga fue titular y disputó los 90 minutos, yendo de menos a más.

Al término del encuentro el centrocampista keniano dijo, en una mezcla de castellano e italiano, que había tenido «buenas sensaciones. El equipo me ha dado muchas posibilidades y estoy muy contento por jugar». Además, reconoció que se encontró «muy bien». «Cuando no juegas es muy difícil pero los compañeros me han dado mucha fuerza», añadió.

Sobre todo, el centrocampista reconoció que «ganar es muy importante y lo logramos gracias al equipo que trabajó muy bien». Además,indicó que la categoría tiene un «un nivel muy alto» y destacó que «los tifosi muy bien, le dan mucha fuerza al equipo». También dijo que al final tuvo algunos calambres. «A Mariga lo he visto bien, bastante bien. Según iba pasando el tiempo mejor jugaba y mejor lo hacía. Hace falta es que no tenga problemas físicos y que nos dé lo todos esperamos de él que es mucho», dijo Anquela del keniata.