La medular azul gana enteros con Tejera

Sergio Tejera, ayer, en el centro donde realizó el reconocimiento médico. / R. O. El centrocampista, procedente del Nástic, se convierte en el primer fichaje del Real Oviedo | El jugador catalán se compromete con el conjunto ovetense por dos temporadas, con opción a una tercera en función de objetivos RAMÓN JULIO GARCÍA OVIEDO. Martes, 12 junio 2018, 01:17

El Real Oviedo ya tiene su primer fichaje para la próxima temporada: el centrocampista del Nástic Sergio Tejera. El catalán, que se compromete para las dos próximas campañas, con opción a una tercera según objetivos, está llamado a ser una de las piezas claves del juego creativo y ofensivo del conjunto carbayón.

La intención del club azul pasaba por aumentar los recursos en el centro del campo, con un jugador de calidad que tiene buen trato de balón y proyección ofensiva, algo de lo que el equipo careció en muchas fases del pasado ejercicio.

Tejera, de 28 años, ya pasó el reconocimiento médico con el conjunto carbayón y se espera que pueda ser presentado como nuevo jugador del conjunto ovetense en los próximos días.

El nuevo futbolista azul, con el que los contactos ya comenzaron hace algunas semanas finalizó su contrato con el Nástic, en el que militó las tres últimas temporadas, en las que disputó cerca de un centenar de encuentros. El último curso tuvo menos continuidad que los anteriores debido a un par de lesiones, ninguna de gravedad, pero que le mantuvieron alejado de los terrenos de juego en varias jornadas.

El futbolista, que estuvo ayer en Oviedo pasando el reconocimiento médico, aseguró sentirse «muy contento» de unirse al proyecto y aseguró ser «consciente de la responsabilidad que implica defender esta camiseta».

Sergio Tejera se encontrará en el conjunto ovetense con dos excompañeros del Nástic: Mossa y Rocha. El propio Rocha le dio ayer la bienvenida con un mensaje en su cuenta de la red social Instagram, a través de la cual le recordó que «volvemos a luchar juntos» y bromeó con el dorsal de la camiseta, ya que Tejera lucía en el Nástic el 23 que en el conjunto azul lleva ahora Mossa. «Elige otra que el 23 está ocupado», bromeó el valenciano, quien acabó su mensaje con un «ya verás el Tartiere».

Mossa y Rocha no son los únicos componentes de la plantilla con los que ha compartido vestuario, ya que en su etapa en el Espanyol también coincidió con el defensa argentino Juan Forlín. Tejera se inició en la escuela Damm y posteriormente se incorporó a la cantera del Espanyol, equipo con el que disputó 27 encuentros en Primera. Posteriormente fue fichado por el Chelsea, como una joven promesa del fútbol europeo. Después de su paso por el fútbol inglés se incorporó al filial del Mallorca.

Precisamente cuando estaba en el conjunto bermellón su camino se cruzó por primera vez con el que la próxima temporada será su equipo, ya que se enfrentó en una eliminatoria de ascenso a Segunda B con el equipo que entonces entrenaba Raúl González. En el partido de vuelta, disputado en Mallorca, Tejera fue el autor del gol que llevó el encuentro a los penaltis, en los que finalmente los carbayones ascendieron a la categoría de bronce del fútbol español.

Posteriormente, regresó al Espanyol y también pasó por el Alavés, equipo del que finalmente llegó al Nástic. En resumen, el jugador disputó 43 encuentros en Primera, 118 en Segunda, 23 en Segunda B, además de dos de promoción a Primera con el Nástic y doce de Copa del Rey.

Al inicio de la pasada temporada Tejera tuvo como entrenador en el Nástic al exjugador del Real Oviedo Lluis Carreras. El técnico catalán considera que la incorporación al conjunto azul del centrocampista es una buena decisión para las dos partes.

Carreras explicó a EL COMERCIO que para un futbolista de las características y edad de Tejera «el Real Oviedo puede ser el club ideal, porque es exigente, y es un club al que ya le toca. A la tercera, la vencida». En este sentido, valoró que se le de continuidad al proyecto con la permanencia de Anquela, lo que puede beneficiar también al jugador.

El entrenador catalán no ahorró elogios para el futbolista, del que afirmó que «la categoría se le queda pequeña por su calidad». No obstante, considera que tiene margen de mejora que pasa por «la regularidad en el tema de las lesiones», algo que, según explicó, a veces se debe a que es «generoso» en el esfuerzo y no se regula lo suficiente, algo que le sucedió en la pasada pretemporada, cuando estaba a sus órdenes en el Nástic.

Su posición en el campo dependerá del sistema utilizado por Juan Antonio Anquela. Tejera puede jugar como interior izquierda o incluso por dentro. «Tiene buena salida de balón, buen último pase y técnicamente está muy bien dotado», enumera Carreras. En este aspecto el técnico consideró que es un jugador que puede ser complementario para Folch en la medular ovetense.

El jugador se incorporará a los entrenamientos con sus nuevos compañeros el próximo 9 de julio, aunque antes pasará por Oviedo para ser presentado. La llegada de Tejera deja a la plantilla con cuatro centrocampistas, ya que se suma a Folch, Rocha y Hidi, todos ellos con contrato en vigor para la próxima temporada. No obstante, la continuidad del húngaro Hidi parece poco probable y todo apunta a que el club azul ya le habría comunicado que no entra en los planes del entrenador para la próxima campaña, por lo que se le buscará una salida.

Más refuerzos en el centro

En el caso de Rocha tampoco es seguro que vaya a formar parte del equipo carbayón la próxima temporada. Este año ha tenido un papel importante en el Real Oviedo, disputando muchos minutos y siendo de los jugadores más utilizados por Anquela. Sin embargo, la llegada de Tejera y alguna incorporación más que el club tiene prevista para esa demarcación podría hacer que el propio jugador estudiara aceptar alguna oferta de otro equipo de Segunda.

En los últimos días se ha hablado del interés del Almería y del Mallorca por hacerse con los servicios del centrocampista.

