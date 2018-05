Mossa: «Mi ADN es creer siempre» El lateral afirma que «el día a día es el único secreto para que de aquí a tres jornadas podamos decir que hemos conseguido algo bonito» IVÁN ÁLVAREZ Miércoles, 16 mayo 2018, 14:05

La décima cartulina amarilla de la temporada obligó a Mossa a seguir el duelo del Real Oviedo contra Osasuna desde casa, con un sufrimiento acentuado por la sensación de impotencia. «No puedes hacer nada y se vive de una forma especial. Uno siempre quiere estar en el campo y cuando te toca verlo por la tele se vive incluso con más nerviosismo, porque no puedes ayudar y en diversas situaciones te gustaría estar ahí», ha confesado esta mañana el lateral de El Puig de Santa María, que tras cumplir su sanción volverá a estar este sábado a las órdenes de Juan Antonio Anquela para tratar de fortalecer su prolífica conexión con Saúl Berjón.

«Ojalá me siga encontrando igual de cómodo y, sobre todo, disfrutando como he hecho muchos partidos con Saúl», ha indicado el zaguero valenciano, que ha desvelado que esta temporada ha tenido «muchas veces esa sensación» de disfrutar sobre el terreno de juego. «Sobre todo en partidos en casa, en los que con Saúl he tenido mucho peso en ataque. Espero que siga siendo así porque estaremos ayudando al equipo», ha profundizado, consciente de que a falta de nueve puntos por disputarse están «a dos de entrar en ese puesto que queremos», pero sin «mirar más allá» del duelo del sábado contra el Sevilla Atlético. «El equipo, tanto en números como en sensaciones, ha dado muestras de que se siente cómodo y qué mejor oportunidad que jugar contra un buen rival en nuestro campo con lo que nos jugamos», ha argumentado Mossa, con la confianza intacta en que el conjunto carbayón finalice el campeonato liguero entre los seis primeros clasificados.

«Mi ADN es creer siempre», ha afirmado el valenciano, que piensa que «hay mucha gente que cree en nosotros y ahora nos toca ganar al Sevilla para que sigan haciéndolo». Para alcanzar ese objetivo del 'play off' que «sería una alegría», considera fundamental «el día a día». «Creo que es el único secreto para que de aquí a tres jornadas podamos decir que hemos conseguido algo bonito», ha argumentado el jugador formado en la cantera del Levante, que ha aludido a su experiencia en Segunda para referirse a la impresivibilidad del tramo final.

«Llevo dos años en esta categoría y en las últimas jornadas me ha pasado de todo y ha cambiado muchísimo de cómo estaba de tres jornadas antes al final», ha manifestado el valenciano, que no se aisla y ha confesado que ve «todo el fútbol que puede». «Me encanta seguir mi Liga y desde el cambio de formato viene siendo habitual que muchas cosas hasta el final estén por decidir y este año va estar más apretado aún si cabe», ha señalado el lateral, que cuando entra al campo «se centra en cada jugada, en cada balón, sin mirar más allá». «Pensar lo más rápido posible la mejor jugada dentro de tus posibilidades y a partir de ahí empieza el disfrute», ha concluido.

