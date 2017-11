Mossa «Esta victoria nos tiene que servir para reforzar la moral del grupo» Mossa controla un balón ante Juan Delgado. / XAVI El valenciano, que volvía al que fue su estadio en las últimas temporadas, fue protagonista en la jugada decisiva del penalti en el añadido R. J. GARCÍA TARRAGONA. Lunes, 13 noviembre 2017, 04:16

Por primera vez en la temporada, los jugadores del Real Oviedo que salieron a zona mixta tras un encuentro a domicilio pudieron sonreír y dar un mensaje optimista. Uno de ellos fue el defensa Mossa, que volvía a su casa y señaló que «esta victoria nos tiene que servir para elevar la moral del equipo y servirnos como un respaldo anímico para el futuro».

Lo que no oculta el valenciano es que ya era hora de lograr un triunfo a domicilio. «Lo necesitábamos», confesó sobre una victoria que muestra que «somos capaces de mostrar una buena imagen lejos del Tartiere». «La respuesta fue inmejorable», apostilló. El encuentro de ayer tuvo muchos altibajos, con los penaltis, la expulsión en los minutos finales, pero pese a ello el equipo peleó hasta el final. «Estos partidos lo normal es que acabes perdiendo cuando tienes un penalti y lo fallas, por la carga anímica, pero hay que quedarse con la imagen del equipo en la segunda parte», señaló antes de destacar que « apretamos arriba y buscamos el gol hasta el final».

Además, reconoció que fue un fin de semana especial por volver a su casa y que incluso gente a la que no conocía le paró por la calle para darle ánimos y saludarle. «He recibido el cariño de la afición, me enorgullece que la gente me respete y aprecie por el tiempo que he estado aquí», indicó. Algo que responde a que «saben que siempre he intentado dar lo mejor por el equipo».