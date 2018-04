Nano Rivas: «El empate habría sido lo más justo» Lunes, 16 abril 2018, 02:30

Nano Rivas, técnico del Nástic, valoró después del partido ante el Real Oviedo que «el empate habría sido, al menos, el resultado más justo en un partido en el que nos pasaron muchas cosas». En este punto explicó que «un error en la salida del balón nos ha acabado condenando».

El entrenador del conjunto catalán comentó que a los azules no se les debía dejar ni un pequeño espacio, ya que cuentan con jugadores muy determinantes. «Éramos conscientes de que no podíamos conceder nada en este tipo de situaciones y nos ha penalizado mucho», señaló Rivas. «Ellos no nos estaban generando peligro, y nos ha cogido un poco desajustados. Además, Saúl es un jugador muy desequilibrante», añadió el entrenador del conjunto visitante.