«El debut de Michu no tiene fecha»

El regreso de Michu ha revolucionado a toda la afición del Real Oviedo, ilusionada al volver a verle vestir la camiseta azul. Desde el anuncio de su fichaje, la hinchada carbayona cuenta las horas para su estreno liguero y las palabras del ovetense, que no se descartó para el partido de mañana frente al Almería durante su presentación el pasado lunes, terminaron de desatar una euforia que Hierro frenó para apostar por la cautela a la hora de brindarle la alternativa en la segunda etapa del canterano en el Carlos Tartiere.

«No nos vamos a precipitar, no hay fecha ni hora para su debut. Es el camino más beneficioso, para él, para el club y para todo el mundo», explicó Fernando Hierro, que evitó en reiteradas ocasiones la concreción acerca del concurso del internacional asturiano en el duelo de mañana ante el Almería. «Estamos encantados con su actitud y físicamente está en muy buenas condiciones. A partir de ahí, tomaremos decisiones semana a semana y cuando creamos que está preparado entrará en la convocatoria», abundó el técnico malagueño, que considera «lo más inteligente» dejar sin fecha su regreso y basa su decisión en «la experiencia».

«Hay un equipo que lleva trabajando más de cuarenta días», expresó sobre el avanzado proceso de ensamblaje del conjunto azul el técnico malagueño, que se congratuló de la llegada del atacante y destacó su predisposición para adaptarse a la dinámica del conjunto azul. «Michu ha venido con mucha humildad. Estamos encantados con su actitud y físicamente está en muy buenas condiciones porque ha hecho un gran trabajo individual», apostilló el preparador del conjunto carbayón, que recordó que «hay que trabajar el aspecto colectivo» cuando fue cuestionado acerca de la posibilidad de que el último jugador en ponerse a sus órdenes pueda disponer de minutos en el choque ante el Almería.

Ese duelo ante el conjunto almeriense lo afronta Hierro «con muchas ganas» y la esperanza de que «venga mucha gente a animar y se divierta» con lo ofrecido por su equipo, que confía en superar la derrota sufrida la primera jornada en Valladolid. «El abecé del fútbol es que va a haber derrotas. Son 42 jornadas con un abanico de doce a catorce equipos que van a competir por las seis primeras plazas. Los días que perdamos habrá que levantarse con mucha más fuerza e ilusión de darle la vuelta a ese resultado el próximo fin de semana», expuso.

La siguiente piedra de toque del conjunto azul es el Almería, un conjunto al que Hierro confesó su respeto, al contar con «muy buenos jugadores que hace año y pico estaban en Primera División». «Tiene unas transiciones rápidas, muy buen juego a balón parado y muy buenas bandas. A la contra son muy rápidos», profundizó en su análisis del rival el capitán de la nave oviedista, que esbozó alguna de las claves para contrarrestar las virtudes del conjunto dirigido por Fernando Soriano.

«Tenemos que saber parar esas transiciones y tener posesión. Ellos tienen mucha diversidad y balón parado, va a ser un partido difícil de sacar adelante», aclaró Hierro, que prioriza «tener todo lo nuestro cerrado». «Es fútbol, son detalles, pero a partir de ahí tenemos que pensar que este es nuestro estadio y que ojalá estén 20.000 personas apoyando al equipo del primer minuto al noventa», expresó el técnico, que frenó cualquier atisbo de alarmismo que pudiese surgir con el tropiezo de la primera jornada.

«Esta es una carrera de fondo, hay partidos que ganaremos, otros que perderemos o empataremos, pero de nada sirve pensar en partidos anteriores, solo en las cosas buenas para potenciarlas», señaló el entrenador andaluz, optimista respecto a la recuperación de Nando, duda hasta última hora en Zorrilla, donde jugó con unas molestias en el psoas. «Se recuperó muy bien y va a llegar al sábado sin problema. Hoy (por ayer) ha hecho todo el entrenamiento y mañana (por hoy) dosificaremos para que esté en las mejores condiciones».

Nuevo césped

La plantilla oviedista se ejercitó ayer a puerta cerrada en el Carlos Tartiere, con el nuevo césped, al que Hierro dio el visto bueno. «Está fenomenal y hemos podido trabajar perfectamente. Siempre y cuando podamos, a mí me gustaría venir a entrenar aquí, aunque sea un día a la semana. Para que lo sientan su estadio y se adecúen», confesó el técnico oviedista, que evitó dar pista sobre posibles novedades en el once inicial de mañana. Hasta última hora no decido, tengo la idea, el boceto del equipo que vamos a sacar», aseguró.