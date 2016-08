El Oviedo reabre su casa sin Michu

Cuando el balón comience a rodar esta tarde (19 horas) por el remozado césped del Carlos Tartiere, el Real Oviedo buscará la redención definitiva frente a su afición ante el Almería, el conjunto que le derrotó e inauguró una serie de cuatro encuentros finales sin puntuar que le privaron de disputar el 'play off' de ascenso. El desplome de juego y resultados del conjunto azul en la segunda vuelta del pasado curso abrió una herida entre el equipo y la grada que el club trató de restañar este verano con un nuevo proyecto.

Con Fernando Hierro al mando y la llegada de once refuerzos, los carbayones iniciaron la Liga con una derrota por la mínima en Valladolid que no ha permitido decir adiós a viejos fantasmas. Para cicatrizar definitivamente la brecha producida por las últimas cinco derrotas en el mismo número de encuentros oficiales, el cuadro oviedista pretende brindar la primera victoria liguera a una afición que no saborea un triunfo desde el pasado 14 de mayo, pero ha renovado con el nuevo proyecto su ilusión, desbordada tras vivir el regreso de Michu el día de su presentación, que congregó a más de 4.000 oviedistas, ansiosos por volver a verle vestir de azul en el partido oficial.

Por el momento, deberán ser pacientes, ya que Hierro ha optado por la cautela y no le ha incluido en la lista de dieciocho convocados, que a partir de las doce y media de esta mañana acudirán al Hotel Ayre para iniciar la concentración de cara al choque ante el Almería. Para el encuentro que alzará el telón de la temporada en casa, Hierro, que sufre las bajas por lesión de Héctor Nespral, David Rocha y Jorge Ortiz, ha optado por la continuidad y ha citado a los mismos jugadores que reclutó para viajar a Valladolid, donde descartó a última hora a Christian Fernández, que tampoco está entre los elegidos para ser protagonista en la segunda jornada.

El técnico del conjunto carbayón, satisfecho en líneas generales del rendimiento ofrecido por su equipo, ha escondido sus cartas a lo largo de la semana con dos entrenamientos a puerta cerrada, pero no se espera una revolución en su formación inicial, en la que sopesa introducir cambios para potenciar las virtudes de su equipo en territorio pucelano, donde el mejor rendimiento llegó tras el descanso. Dos de los futbolistas que ejercieron en Zorrilla como revulsivos y contribuyeron a la mejoría del conjunto oviedista, Jonathan Pereira y Edu Bedia, se postulan para ganar una plaza en la alineación, en detrimento de Linares y Erice, con el propósito de ofrecer creatividad y movilidad entre líneas a un alto porcentaje de posesión de balón que por momentos se tornó en monótona durante el arranque liguero.

Nando, principal foco de desequilibrio ofensivo durante ese choque, volverá a ser uno de los estiletes del ataque carbayón después de superar unas molestias en el psoas por las que Hierro le dosificó en el último entrenamiento. El técnico malagueño apostará nuevamente por él en el costado izquierdo de la ataque en un duelo en el que puede sacar mucho provecho. La lesión del lateral izquierdo del Almería Dubarbier ha obligado a Fernando Soriano, su técnico, a recomponer la zaga. Para cubrir esa vacante ha desplazado a Ximo Navarro al carril zurdo y sitúa en el flanco diestro por Iago Díaz, un extremo que podría pagar esa falta de aptitudes ante el descaro del futbolista carbayón a costa de ganar presencia ofensiva por el costado.

Ese peligro en los flancos es una de las preocupaciones de Fernando Hierro, que puso el foco en frenar las transiciones del conjunto almeriense, aceleradas con la velocidad de Jonathan Zongo y la habilidad de Fidel. El atacante onubense es uno de los refuerzos más destacados del cuadro dirigido por Soriano, que inició su trayectoria en los banquillos con una victoria sobre el Real Oviedo que le impulsó para salir victorioso en una lucha por eludir el descenso en la que se vio inmerso en una muestra más del poco valor de los pronósticos en la categoría de plata.

A la caza del primer triunfo

Para no repetir esos apuros, pretende estrenar en el Carlos Tartiere su casillero de victorias tras el empate cosechado en la jornada inaugural en su feudo ante el Cádiz, en un choque en el que fueron de menos a más. También siguió esa tónica el primer envite oficial de Fernando Hierro al frente del Real Oviedo, que pretende refrendar ese nivel de juego ascendente con una victoria convincente en la inauguración de la temporada ante su público.

Afinar el punto de mira se antoja imprescindible para un conjunto carbayón que acarició el empate en Zorrilla, pero se vio obligado a claudicar mientras se agigantaba la figura del guardameta Becerra. La fluidez en la circulación de balón y una mayor velocidad para superar el repliegue de un adversario que llegará a la capital del Principado dispuesto a «tratar de poner nervioso» a su público, como aseguró su entrenador.

Para lograrlo y contrarrestar esa iniciativa que los azules pretenden asumir, el técnico aragonés ha reforzado la medular y ha añadido más músculo con la entrada de Diamanka en detrimento del joven y talentoso atacante José Ángel Pozo. Los andaluces pretenden cortocircuitar el juego coral de los carbayones para tratar de golpear al contragolpe con la velocidad de Chuli, un delantero incisivo y con facilidad para atacar los espacios.

Un balón a la espalda de la zaga condenó a los azules en su estreno en Valladolid y les dejó sin premio en un partido en el que el equipo a juicio de su técnico «rindió bien». «Ojalá que haya 20.000 personas apoyando al equipo del primer minuto al noventa», indicó Hierro esbozando el guión de un idílico estreno en el Tartiere para el que no ha otorgado papel a su nueva estrella. Michu presenciará desde la grada la segunda etapa de la carrera de fondo oviedista, esperanzado en que la semana termine con la ilusión con la que se inició gracias a su presentación.