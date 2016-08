La primera alegría

El Real Oviedo reaccionó a tiempo y supo enmendar tras el descanso una gris primera mitad para estrenar su casillero de puntos esta temporada con un triunfo (2-0) ante el Almería. Nando y Toché, con dos goles y detalles de su buen entendimiento, lideraron la victoria azul en un duelo en el que el extremo valenciano abrió el marcador y fue clave para que su equipo jugase treinta minutos en superioridad numérica, al provocar la expulsión de Diamanka al filo de la hora de juego.

MINUTO A MINUTO Minuto 10 Trata de acercarse con peligro el Oviedo a la portería de Casto. Un servicio de Nando desde el costado diestro no es capaz de rematarlo Toché y cuando se dispone a hacerlo Pereira la zaga despeja el cuero. Minuto 30 Falta lateral desde el costado izquierdo botada por Fidel al segundo palo. Morcillo, libre de marca, remata al lateral de la red. Minuto 44 Sigue inquietando el Almería. En una de las escasas proyecciones ofensivas de Iago Díaz, el gallego envía un centro al área que Chuli remata a la madera. Minuto 49 Mejora el Oviedo. Jonathan Pereira baja a recibir a la espalda de Fran Vélez y se interna en el área gracias a una pared con Varela, pero Trujillo frena su progresión y envía el balón al banderín de córner. Minuto 53 Gol del Oviedo. Toché recibe de espaldas a portería lejos del área y deja el balón para Nando con un sutil taconazo. El valenciano progresa, fija a su marcador y bate a Casto con un preciso disparo al palo largo. Minuto 77 A punto de empatar el Almería. Libre directo en el costado derecho del ataque andaluz que bota Corona. La figura de Antonio Puertas emerge entre la maraña de jugadores y remata el balón con un potente testarazo que Juan Carlos aborta en un alarde de agilidad. Minuto 85 Sentencia el Oviedo. Tras una ocasión de Alaniz, el uruguayo se redime con una asistencia al contragolpe que Toché, tras conducir el balón ante la vigilancia de los centrales andaluces, convierte en el segundo tanto carbayón. Minuto 90+3 A punto de firmar el tercero Linares. Jugada colectiva por el costado izquierdo y el balón llega al segundo palo, donde remate el aragonés, pero Casto, muy acertado evita el tanto por partida doble.

El telón de la temporada se alzó en el Carlos Tartiere y al Real Oviedo le costó entrar en escena. El Almería, ante el tibio inicio de los anfitriones, asumió con paciencia la elaboración. Sin una enérgica presión azul, recurrieron al envío diagonal de Ximo Navarro hacia la carrera de Jonathan Zongo como recurso principal en su guión. Así encontraron la primera duda de Verdés, que permitió a Chuli, sin socios de provecho en la mayoría de sus movimientos, tocar su primer balón en el área. Pero el onubense, fiel al mandamiento del zurdo, no confió en su pierna derecha y su tardanza permitió a los locales resolver el peligro con un saque de esquina. Azeez, a los cinco minutos, dejó atrás a Erice y al borde del área sacó un disparo con su pierna izquierda que detuvo sin apuros Juan Carlos. Jonathan Zongo siguió buscándole las cosquillas a Varela y, tras superarle con un recorte hacia dentro, finalizó la jugada con un disparo que se perdió alto.

La primera aproximación azul a los dominios de Casto se hizo esperar hasta los diez minutos, con una internada de Nando, que intercambió su posición con Susaeta. El valenciano levantó la cabeza a la altura del vértice derecho del área, pero no conectó con Toché y su centro al corazón del área no encontró rematador. Los azules trataron de despertar definitivamente de su letargo a través del dinamismo entre líneas. De nuevo Nando combinó con Jonathan Pereira, que devolvió rápido para Toché. El ariete peinó para la llegada del jugador cedido por el Valencia, pero el levantino no logró imprimir potencia ni colocación a un disparo que atajó sin dificultades Casto.

Fernández aprovechó los problemas de Fidel en el retorno defensivo y se sumó con peligro al ataque para servir un buen centro que no acertó a rematar Toché y el balón suelto al borde del área pequeña lo despejó la zaga visitante antes de que Jonathan Pereira pudiese armar el disparo. A tirones y sin hilvanar juego interior, el conjunto carbayón trató de golpear de nuevo. Tras un contragolpe almeriense mal ejecutado, Juan Carlos sacó rápido para Nando, quien trazó una punzante diagonal e intuyó el desmarque de ruptura de Toché. El murciano, antes de entrar al área, disparó al lateral de la portería del conjunto almeriense.

Sin continuidad ni control real sobre el desarrollo del choque, a la media hora de juego llegó el primer gran susto para la hinchada local. Una falta lateral botada por Fidel al segundo palo la remató Morcillo libre de marca, pero el central zurdo, que conectó el balón con su pierna derecha, no fue capaz de dirigir su remate entre los tres palos. Con el nerviosismo instaurado en las gradas del Tartiere, Diamanka se internó en el área oviedista, eludió a Verdés con un recorte y su peligroso pase atrás desde la línea de fondo lo despejó de manera providencial David Fernández.

Sin apuros en defensa que le invitasen a guardar la prudencia, el Almería pisó cada vez con mayor comodidad la mitad de campo carbayona y disfrutó de la mejor ocasión del primer tiempo. Un buen centro de Iago Díaz en una de las contadas ocasiones en las que ofreció superioridad numérica a Jonathan Zongo lo remató Chuli a la madera. Todavía hubo tiempo antes del descanso para el debut con la camiseta azul de Óscar Gil, que reemplazó al lesionado Verdés.

Balsámico descanso

El Oviedo saltó con otro aire al terreno de juego en la segunda mitad. El descanso pareció una bocanada de aire fresco para los azules, que hilvanaron juego con mayor clarividencia en los primeros compases de la segunda mitad y una buena pared entre Jonathan Pereira y Varela permitió dar el primer susto al cuadro andaluz, que abortó el peligro hacia el banderín de córner. En el segundo saque de esquina consecutivo, un balón peinado por David Fernández hizo levantarse de sus asientos a los aficionados locales.

La mejoría carbayona fructificó a los ocho minutos de la reanudación. Una sutil dejada de Toché hacia el costado izquierdo para la llegada de Nando la aprovechó el valenciano para progresar y adentrarse en el área rival. Allí, donde las pulsaciones se aceleran y los zagueros pierden todo el resquicio para frenar al atacante más allá del reglamento, Nando se aprovechó de la actitud timorata de Trujillo y batió a Casto con un preciso disparo al palo largo.

El valenciano, un dolor de muelas para el Almería durante la segunda mitad, allanó la victoria azul al forzar la expulsión de Diamanka al filo de la hora de juego. Un codazo del senegalés le costó la segunda amarilla y dejó en inferioridad numérica al Almería. Los andaluces parecían noqueados, pero pudieron empatar en el último tercio de encuentro en una falta lateral lanzada por Corona y cabeceada por Antonio Puertas. Su remate lo desvió Juan Carlos en un alarde de agilidad para salvaguardar la ventaja en el marcador.

Tras un balón rebotado por Toché en su pelea con los centrales, el zurdazo de Alaniz desde fuera del área no encontró portería. Sí lo hizo al minuto siguiente con los mismos protagonistas invertidos en sus roles. El urugayo asistió esta vez y el murciano culminó un contragolpe para firmar el primer triunfo ovetense. Linares estuvo a punto de redondear el marcador, pero lo abortó en dos ocasiones la agilidad de Casto en la última jugada de un duelo que amenazaba con sembrar las primeras dudas por un gris inicio que los carbayones colorearon de ilusionante azul tras el descanso.