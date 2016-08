Toché: «Ojalá se vea la mejor versión de todos, significará que estamos arriba»

El atacante del Real Oviedo José Verdú Nicolás, 'Toché', ha comentado la evolución física y táctica que ha sufrido desde la llegada de Fernando Hierro al banquillo azul y ha destacado que la competencia en punta será muy buena para el club ya que, si se ve "la mejor versión" de los cuatro delanteros, el equipo estará arriba. "Físicamente puedo permitirme cosas que antes me costaban más, no escatimo en esfuerzos ni en presión ni en desmarques. El míster pide que los delanteros demos apoyo al compañero y, aunque me manejo mejor en el área, me adapto a recibir fuera para ayudar en la salida de balón", ha señalado el murciano.

Toché, encantado con su gol frente al Almería, ha confesado que lo mejor del pasado domingo fue que el equipo se llevó una victoria "muy sufrida" en un partido "muy disputado, aunque, reconoce, lo más importante para mantener la media de goles es "que no haya lesiones".

"De otra derrota nos hubiera costado recuperarnos, la victoria nos da moral para ir a Mallorca, mantener nuestra idea de juego y traer los tres puntos. Los de arriba tenemos que ser los primeros en defender y ojalá se vea de nuevo ese trabajo en equipo, con los puntas molestando a los centrales en la salida de balón", ha señalado el jugador.

La competencia no es un problema para el delantero murciano, sino todo lo contrario, y ha matizado que "habrá opciones para todos", sobre todo ahora tras la llegada de Michu, que completa la plantilla con cuatro delanteros junto con Pereira, Linares y el propio Toché.

"Todos sabemos el gran jugador que es Michu, supone más competencia y jugar será complicado, pero el que lo haga tendrá que aportar el 100% y el que no, esperar la oportunidad. Es positivo para el equipo, ojalá los cuatro acabemos con una buena cifra de goles, lo que significaría que estaremos arriba", ha concluido el atacante carbayón.

La primera plantilla ha trabajado esta mañana en las instalaciones de El Requexón con algunas ausencias como las de Verdés, Rocha, Alaniz y Jon Erice, que ya no completó la sesión del pasado martes, mientras que Héctor Nespral y Jorge Ortíz han entrenado con normalidad tras recuperarse de sus respectivas lesiones.