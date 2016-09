Fernando Hierro no quiere prisas

La competición en Segunda División es muy larga y los equipos atraviesan durante la misma distintos estados de forma y resultados, ante los que hay que mantener la calma. Así lo ve el entrenador del Real Oviedo, Fernando Hierro, que ayer reconoció que hasta Navidad los conjuntos no se consolidan en cuanto a rendimiento y clasificación. En el caso del suyo, está muy satisfecho por el comportamiento que están teniendo los jugadores, tanto los que juegan como los que no lo hacen, que se esfuerzan en cada entrenamiento para tener su oportunidad. El malagueño también reconoció que el debut de Michu está cada vez más cerca, sobre todo teniendo en cuenta que el equipo tiene ahora tres partidos en siete días.

El entrenador azul insiste en el mensaje de la larga temporada que les espera. «Ni va a empezar en Valladolid, ni termina allí. Son 42 partidos y hay momento para todo y para todos», apunta. Uno de sus objetivos es preparar al grupo para las distintas situaciones con la que se encontrará en la competición. «Habrá momentos en los que ojalá ganemos tres partidos consecutivos, pero también momentos en que no y parecerá que se acaba el mundo», afirma. Y, ante eso, tiene claro que lo que hay que hacer es «tener paciencia porque es una Liga muy igualada, la que más en los últimos 25 años, en la que puedes ganar a cualquiera, pero también puedes perder con cualquiera».

Por lo anterior, el exinternacional español asume que los conjuntos no van a dar su verdadera imagen hasta más adelante. «Falta tiempo y los equipos no se consolidan hasta Navidad». Mientras tanto, el entrenador dice estar contento con lo que está viendo en su equipo a nivel de trabajo, tanto en los dos partidos como en el día a día en El Requexón. «Tengo claro que me gusta la actitud, el compromiso y la profesionalidad de los jugadores», dice y aclara que no solo de los que están teniendo la oportunidad de ser titulares, sino también los que «salen quince minutos y lo hacen con esa actitud».

El técnico insiste en mantener esa disposición de todos los componentes de la plantilla porque considera que «esa es la verdadera fortaleza de un grupo, que todos lleguen a las últimas jornadas enchufados y con ilusión».

«Sólidos y con oportunidades»

No obstante, Hierro valora positivamente que el equipo hubiera logrado la victoria el pasado sábado. «Empezar ganando en casa siempre es bueno para todo», indica, a la vez que asume que «puedes jugar bien, pero, si no terminas puntuando como en Valladolid, se generan dudas». Respecto al encuentro de la pasada jornada ante el Almería, el entrenador valora la muy buena segunda parte que hizo el equipo, en la que en la que destaca que se encontraron «muy bien, sólidos y con oportunidades claras».

El comportamiento del equipo en las dos primeras jornadas de Liga está respondiendo a lo que quiere el entrenador. En especial, el compromiso del sábado ante el Almería, que, asegura, era complicado por ser el primero en el Carlos Tartiere y eso implica, a su juicio, «expectación y ansiedad». Del mismo modo, elogia que en la segunda mitad «el equipo entró mucho mejor en el partido, mucho más tranquilo y mejor colocado, sabiendo lo que queríamos».

Uno de los puntos de interés más destacados entre la afición es saber cuándo Michu volverá a vestir la camiseta azul, después de que en la pasada jornada no entrara en la convocatoria. Hierro reconoce que está cada vez más cerca. «Estamos encantados con el trabajo de Michu, con su actitud, compromiso y profesionalidad, es una gozada tenerle aquí y a partir de ahí ese plazo de hora y fecha para su vuelta se va acortando cada día un poco mas».

El entrenador insiste en que el centrocampista ovetense está en los últimos días de su puesta a punto y que en cualquier momento entrará en una convocatoria, aunque no quiso avanzar cuándo será. «No hay hora ni fecha, pero ese plazo se está acortando porque su actitud es fantástica y su compromiso en el día a día entrenando hace que esté muy cerca su debut».