El Oviedo quiere progresar en el Iberostar Estadi

El Real Oviedo viaja a Mallorca con la intención de sumar su segunda victoria de la temporada, la primera como visitante y lo hace consciente de que en el Iberostar Estadi se va a encontrar a uno de los claros candidatos al ascenso aunque los de Fernando Vázquez sólo hayan sumado un punto en el inicio liguero.

El conjunto carbayón, que se estrenó con una derrota a domicilio frente al Valladolid (1-0), sumó sus primeros tres puntos el pasado sábado al vencer al Almería en el Carlos Tartiere (2-0), triunfo que refuerza la moral de los hombres de Fernando Hierro de cara al choque frente al conjunto mallorquín.

Para plantar cara al equipo insular Hierro ha convocado a 18 jugadores entre los que no se encuentran los lesionados Rocha, Ortíz y Verdés, y ha dejado en Oviedo por decisión técnica a Vila, Héctor Nespral y Michu, que tendrá que esperar para volver a vestir la camiseta del conjunto azul en partido oficial.

La principal novedad de la lista es Christian Fernández, ya recuperado de las molestias que han lastrado su pretemporada, aunque todo parece indicar que el elegido para sustituir a Verdés en el centro de la defensa será Óscar Gil, que dejó muy buenas sensaciones frente al Almería.

El propio Hierro ha advertido similitudes entre el fútbol de los andaluces y el que puede exponer el RCD Mallorca el domingo, equipo del que ha destacado la "buena salida de balón", la "personalidad a la hora de jugar" y la "velocidad" de sus bandas, además de la gran experiencia de Vázquez en los banquillos.

Hierro se ha mostrado encantado con la evolución de su equipo y lo más probable es que el técnico malagueño repita once en el Iberostar Estadi y el habitual 4-4-2, aunque el ex futbolista insiste en que no se "casa" con ningún sistema de juego concreto.