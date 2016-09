El Oviedo busca el impulso a domicilio

El Real Oviedo vuelve esta tarde (20 horas) a Mallorca, el lugar donde el año pasado empezó a enterrar sus opciones de lograr el ascenso. Los azules buscarán hurgar en la herida de los bermellones, que en la primera jornada ya perdieron como locales, y tratarán también de sumar por primera vez a domicilio en esta campaña para comenzar a asentarse en la zona noble de la clasificación.

Los azules viajaron ayer a Mallorca, tras el entrenamiento matinal, con la única novedad en la convocatoria de la presencia de Christian Fernández, que ocupa la plaza del lesionado Héctor Verdés. Eso supone que Michu tendrá que esperar para volver a estrenarse con la camiseta azul, lo que probablemente hará el próximo jueves en el partido de Copa del Rey ante el UCAM.

El Iberostar Estadi no trae buenos recuerdos recientes a los azules, ya que la pasada temporada el equipo, entonces entrenado por Sergio Egea, llegaba después de doce jornadas sin conocer la derrota y acabó cayendo por 0-1, en un encuentro en el que el ahora delegado del equipo, Dani Bautista, fue expulsado en el primer tiempo y David Fernández marcaba en propia puerta para hacer el único tanto bermellón. Desde ese choque, los azules no levantaron cabeza y de pasaron de ocupar la tercera a plaza a quedarse fuera de 'play off' a final de temporada.

Repetir la buena imagen

Esta tarde, los de Fernando Hierro tratarán de repetir las buenas sensaciones que el equipo dio en el segundo tiempo ante el Almería el pasado sábado y poder sumar algún punto para estar en la zona alta de la clasificación. Tampoco fue mala la imagen del equipo en el primer encuentro como visitante, ante el Valladolid, pero la falta de gol les hizo regresar a Oviedo de vacío.

Los ovetenses únicamente tienen una baja entre los jugadores que han contado para Hierro en los dos primeros encuentros, el central Héctor Verdés, lesionado. En principio su ausencia será cubierta por Óscar Gil, que le sustituyó el pasado sábado cuando se lesionó ante el Almería. Las otras alternativas pasarían por ubicar en el eje de la zaga a los laterales izquierdos Peña o Christian Fernández, pero parecen menos probables.

A lo largo de la semana, el técnico no ha dado muchas pistas sobre sus intenciones para formar el once. Entre la primera y la segunda jornada hubo dos cambios en el equipo, uno en el lateral izquierdo, donde Peña jugó en la primera jornada ante el Valladolid y Varela lo hizo en la segunda frente al Almería. También cambió el técnico el acompañante de Toché en el ataque, ya que en la jornada inicial lo hizo Linares y en la segunda Jonathan Pereira.

Después de solo dos jornadas no resulta sencillo conocer si el técnico es partidario de realizar muchos cambios o apuesta por los mismos tras una victoria, o si tiene un equipo para jugar de local y otro de visitante. A lo largo de la semana, los centrocampistas Jon Erice y Martín Alaniz entrenaron a menor ritmo que el resto de compañeros, pero en ambos casos han superado las molestias y están en la convocatoria.

Sin demasiadas dudas

La alineación más probable de los ovetenses esta tarde será la formada por Juan Carlos; Fernández, David Fernández, Óscar Gil, Varela; Susaeta, Jon Erice, Lucas Torró, Nando; Jonathan Pereira y Toché. En el banquillo se quedarían: Esteban, Diegui Johannesson, Linares, Christian Fernández, Peña, Martín Alaniz y Edu Bedia. Se quedaron en Oviedo los lesionados Héctor Verdés, David Rocha y Jorge Ortiz, mientras que por decisión técnica no viajaron a la isla Héctor Nespral, Jonathan Vila y Michu.

Respecto al conjunto balear, Fernando Hierro destacó que se trata de un equipo que inicia la temporada con la ilusión y la idea de ascender, como considera que «no puede ser de otra forma». Sobre las características del juego de los de Fernando Vázquez, el técnico azul considera que se trata de un equipo «muy parecido al Almería, con buen inicio de juego, personalidad a la hora de jugar, entrenador con mucha experiencia y bandas rápidas» y como prueba de todo ello, recuerda que «es el equipo que en estas dos primeras jornadas mas posesión ha tenido».

Ante estas circunstancias y forma de jugar Hierro cree que lo que deben hacer es «tener paciencia y estar preparado para este tipo de partidos» En cualquier caso, el técnico del conjunto carbayón reitera que el Mallorca es «un serio candidato a todo».