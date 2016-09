Más fortuna que juego en Palma

Ya comenté en el partido contra el Valladolid que Linares y Toché juntos, fuera de casa es regalar el centro del campo al equipo rival, pues ambos son delanteros centros natos. No comprendo por qué se elimina a Peña de la alineación, cuando Varela no ha demostrado nada y además no ha subido ni una sola vez por su bandeo, lo que hace que el rival esté cómodo en campo contrario. Oscar Gil aún no está para ser titular en el equipo. No hablo del centro del campo porque no existe (Nando haciendo la lucha por su cuenta, Susaeta sin apoyos, y Torró defiendo pero no crea). Si el trabajo que se le encomienda a Linares fuera de casa, se lo encomendaran a Diegui, el equipo tendría mucha más presencia en el centro del campo. Si no es por Juan Carlos, estaríamos hablando de una debacle con dos o tres goles en contra y con un juego pésimo (las estadísticas del partido son demoledoras). O se mejora, o se sufrirá mucho para mantener la categoría.