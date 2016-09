Hierro: «Es una semana para ver jugadores y dosificar minutos»

El técnico del Real Oviedo, Fernando Hierro, ha analizado la semana de los azules, que sólo entrenarán dos días en Oviedo antes de viajar a Murcia para estrenarse en Copa del Rey el próximo jueves, competición en la que el entrenador malagueño aprovechará para "ver jugadores" como Michu o Esteban y "gestionar la carga de minutos" de los habituales.

"Es una competición bonita y que te puede dar muchas alegrías. Vamos a pelearla y a intentar llegar lo más lejos posible aunque siendo lo suficientemente inteligentes como para saber gestionar la carga de minutos, sin olvidar que el domingo nos visita el CD Mirandés en Liga", ha confesado el míster carbayón.

Hierro ha reconocido hay futbolistas que arrastran golpes del choque del pasado domingo frente al RCD Mallorca y que dará descanso a la gente con muchos minutos, como es el caso de Nando, que no ha completado la sesión de hoy tras dolerse de un golpe en el tobillo. "Vamos a competir y con ilusión por pasar la eliminatoria frente al UCAM Murcia. Es un equipo tácticamente muy bien preparado, con las ideas muy claras y un entrenador experimentado. Será un rival complejo para jugar porque está muy trabajado, hay menos tiempo para descansar pero intentaremos recuperar lo mejor posible", ha analizado el malagueño.

El ex futbolista quiere que el impacto físico sea el menos posible para sus jugadores y afrontará bastantes cambios en el equipo titular, once que no concretará hasta el mismo jueves pero en el que ya ha anunciado que estará Esteban.

"Michu entrará en la convocatoria y tendrá minutos seguro, pero no decidiremos nada definitivo hasta el jueves. Hay muchos jugadores que compiten por un puesto y a los que aprovecharemos para ver un poco más, sacaremos el equipo más competitivo posible sin obviar que en pocas horas jugaremos de nuevo", ha concluido el técnico azul.

Los carbayones han trabajado hoy en El Requexón en la primera de las dos sesiones previstas en tierras asturianas antes del choque copero, entrenamiento en el que los titulares han hecho trabajo de recuperación y el resto han trabajado a mayor intensidad.

David Rocha, que se encuentra en la última semana de recuperación tras su rotura fibrilar, ha hecho carrera continua al margen y empezará a trabajar con el grupo a partir del próximo lunes, tal y como ha confirmado el propio Hierro, encantado con la vuelta del centrocampista.