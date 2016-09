Michu: «Nos penalizó la estrategia defensiva, y eso marca un partido»

El canterano del Real Oviedo Miguel Pérez Cuesta, 'Michu', ha valorado su debut con el conjunto carbayón en Copa del Rey frente al UCAM (4-3), choque que acabó con los azules eliminados tras un partido en el que el delantero anotó dos tantos que forzaron la prórroga, pero que, según ha dicho, se perdió por la floja "estrategia defensiva".

en contexto Los goles de Michu no bastan

"Nadamos para morir en la orilla, tras 120 minutos hubiéramos merecido llegar a los penaltis por el hecho de remontar, pero nos penalizó mucho la estrategia defensiva. En esta categoría es algo que hemos de mejorar porque con tanta igualdad es la que desbloquea muchos partidos, es la diferencia entre ganar o perder", ha analizado el futbolista.

En lo personal el ovetense se mostró muy contento por las "buenas sensaciones" con las que ha vuelto a competir en el fútbol profesional tras su grave lesión de tobillo, aunque ha reconocido que el sabor que deja su debut es "agridulce" por la eliminación copera.

"Dimos la cara y pudimos empatar hasta el último minuto, pero no fue así, tenía ilusión por volver a vestir esta camiseta, por volver a jugar para mi equipo, mi gente y mi cuidad. Me he encontrado muy bien, he tenido buenas sensaciones y he podido meter dos goles, pero no han servido para que el Oviedo pasara de ronda así que la sensación es agridulce", ha confesado el jugador carbayón.

Michu aboga por pasar página y pensar ya en el partido que en apenas 48 horas enfrentará al conjunto azul frente al CD Mirandés, un rival "complicado", como todos, ha explicado el delantero, y en el que espera "refrendar" el punto logrado a domicilio en Mallorca.

"Pienso que hay que hacerse fuertes en casa, en Mallorca no estuvimos bien y pudimos conseguir un punto en un campo complicado. Ahora hay que hacerlo bueno ganando en casa. Nos pondríamos con siete puntos, en la parte alta y sería una dosis de moral", ha concluido Michu.

El canterano, que huye de "lamentaciones" tras la derrota frente al UCAM, ha aprovechado la ocasión para dar las gracias a la afición, a la que hace responsable de su vuelta y a la que espera dedicar un triunfo el próximo domingo, quizás vestido ya de corto en Liga también.

La decisión la tomará un Fernando Hierro, que ha dirigido una nueva sesión de carácter regenerativo en tierras murcianas antes de que el conjunto azul emprendiera su vuelta a la capital asturiana, donde volverán a entrenar mañana en un entrenamiento vespertino previsto para las 17.00 horas y a puerta cerrada.