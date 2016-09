Michu endulza la eliminación copera

La decepción de la eliminación el pasado jueves en la Copa del Rey ha quedado en un segundo plano para la afición azul. El motivo, la vuelta de Michu a jugar con la camiseta del Real Oviedo. El delantero volvió nueve años después a vestir la elástica azul y lo hizo con buenas noticias y sensaciones.

El delantero demostró que su olfato de gol sigue intacto, ya que transformó las dos ocasiones de que dispuso, y despejó buena parte de las dudas que había sobre su estado físico, puesto que disputó 120 minutos. Los dos goles en el tramo final del encuentro son la prueba de que Michu ha vuelto para ser importante en el campo, además de la alegría que ha supuesto para los aficionados.

Su participación en el encuentro ante el UCAM deja claro que está a disposición del entrenador. Se espera que a partir de ahora su presencia en las convocatorias sea habitual. El próximo domingo, Michu ya podría estar en condiciones de debutar en el Carlos Tartiere, algo que, sin duda será un aliciente extra para que los aficionados acudan al municipal ovetense para presenciar el encuentro ante el Mirandés.

El ariete ovetense no ocultaba ayer su alegría y aseguró que «tenía ilusión por volver a vestir esta camiseta, por volver a jugar para mi equipo, mi gente y mi cuidad». Además, también estaba contento por la forma en que se vio en el campo: «Me he encontrado bien, he tenido buenas sensaciones y he podido meter dos goles». Aunque lamentó que su reencuentro con el gol no sirvió para que el equipo siguiera adelante en la Copa del Rey y por ello asegura que, al final «la sensación un poco agridulce».

Su primer gol en su segunda etapa como jugador del Real Oviedo no lo pudo saborear como le hubiera gustado. «Debutar y conseguir un gol siempre es importante, pero no había tiempo, porque teníamos que marcar otro», indicó. «Luego tuve la fortuna de marcar y empatar en el último minuto», añadió.

Al final los dos tantos de Michu no sirvieron para seguir adelante en la Copa, pero al menos el Oviedo mostró capacidad de reacción, ya que remontó un 3-1 adverso. «Fue remar para morir en la orilla, en 120 minutos creo que por lo menos merecimos llegar a los penaltis tras remontar», aseguró el delantero. Es la crudeza del fútbol que Michu conoce bien. «La Copa del Rey es una competición casi imposible de ganar, aunque teníamos la ilusión de pasar de ronda» aseguró, a la vez que tiene claro que ahora «toca levantarse y pensar en la Liga, no hay tiempo para lamentarse».

Más allá del resultado, considera que «el equipo compitió bien, hubo muchos cambios en la alineación y creo que dimos la cara hasta el final, aun pudimos empatar hasta el ultimo minuto, con el 4-3». En el lado negativo reconoce, como lo hizo el propio Fernando Hierro, que «nos penalizó mucho la estrategia defensiva, que en esta categoría hay que mejorar porque se desbloquean muchos partidos así» y añadió que «en el fútbol está todo muy igualado y cualquier acción a balón parado te vale para ganar o perder».

Michu siempre ha contado con el cariño de los seguidores carbayones, que ha ido en aumento tras el anuncio de su regreso. El jugador insistió ayer en que «a la afición solo puedo agradecerles el apoyo, ni en mil vidas podría devolver el cariño que me dan». En este sentido, tiene claro que el domingo en el Tartiere les van a «apoyar a muerte, ya lo hicieron los que se desplazaron, y a ver si podemos dedicarles un triunfo».

Ante el Mirandés, Michu espera un partido «complicado, como todos, hay que hacerse fuertes en casa» y reconoce que en Mallorca no estuvieron bien, pero sumaron un punto que «hay que refrendar ahora, hacerlo bueno, ganando en casa. Nos pondríamos con siete puntos en la parte alta de tabla y cogeríamos moral».