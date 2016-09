La austeridad llega a las áreas

Las primeras cuatro jornadas del campeonato en Segunda muestran síntomas de una mayor igualdad en la categoría, como lo demuestran los 23 empates registrados en esos 44 primeros encuentros y el menor número de goles.

En el caso del Real Oviedo, esta circunstancia está especialmente acentuada en estos primeros partidos, ya que el equipo de Fernando Hierro ha comenzado el ejercicio siendo el equipo menos goleado: únicamente figura en su casillero el recibido en la jornada inaugural ante el Valladolid en el José Zorrilla. Por el contrario, también ha bajado la producción goleadora en relación con el curso anterior para los azules en los albores de la Liga.

Los azules, por su planteamiento de los encuentros, no son un equipo defensivo, ya que hasta ahora siempre han afrontado los partidos con dos delanteros. Sin embargo, el técnico trata de inculcar a todos los jugadores que la defensa es una tarea colectiva y los dos delanteros tienen una importante tarea de presión sobre la salida de balón del equipo contrario.

Sí es cierto que Hierro está optando para el doble pivote por dos jugadores de más perfil defensivo, como son Jon Erice y Lucas Torró.

La Liga en Segunda División cambia de nombre, pero no de tópicos, ya que vuelve a estar marcada por la máxima igualdad entre los equipos, además de ser más larga por la presencia de 22 equipos. La mejor prueba de ello es que en las cuatro primeras jornadas el resultado que más se ha dado es el empate, ya que 23 de los 44 encuentros acabaron en tablas.

En el caso del conjunto ovetense contrasta entre la temporada anterior y la actual lo que sucede en las áreas. En los mismos cuatro encuentros iniciales del curso pasado, el equipo entrenado por Sergio Egea, había marcado siete goles y recibido cinco, por los dos a favor y uno en contra de esta. Eran tiempos en los que se hablaba de la pegada del Oviedo como su principal arma y que la mejora se buscaba en defensa. El año pasado, el equipo empezó empatando a dos goles ante el Lugo, encajó luego una dolorosa -por la imagen mostrada- derrota ante el Alavés (2-0) y ganó en el Carlos Tartiere al Albacete (3-1) y en uno de los mejores partidos de la temporada como visitante del equipo, ante el Tenerife se imponía por 0-2.

La tendencia no es solo para los ovetenses, ya que esta temporada se están marcando menos goles. En los cuatro encuentros iniciales se anotaron 105, por los 110 del pasado torneo.

Otro aspecto que da muestras de la austeridad goleadora en los partidos que disputan los azules es que en dos de los cuatro encuentros ha cosechado dos empates sin goles (ante el Mallorca y el Mirandés), mientras que en toda la pasada campaña empató sin que se moviera el marcador en tres ocasiones: en casa ante el Athletic B y Nástic y a domicilio ante Osasuna.

El objetivo de los azules es ahora tratar de eludir el principio del técnico brasileño Tim, que aseguraba que «el fútbol es una manta corta: si te tapas los pies, te descubres la cabeza y si te tapas la cabeza, te descubres los pies», para mejorar su eficacia goleadora, pero sin mermar la capacidad defensiva mostrada hasta el momento.

El potencial ofensivo del equipo parece fuera de duda con la presencia cuatro delanteros en la plantilla como son Toché, que la pasada temporada fue el máximo goleador del equipo y sumó 17 dianas, junto con Linares, y los fichajes para el ataque Jonathan Pereira y Michu, que en el partido de Copa del Rey ya marcó sus dos primeros goles de la temporada.

En cualquier caso las cuatro jornadas que se han disputado hasta el momento son demasiado pocas para sacar conclusiones. Prueba de ello es que la temporada pasada a estas alturas, el Alcorcón era el líder y el Leganés décimo sexto, al final los primeros no se clasificaron ni para el 'play off', mientras que los pepineros subieron directos. El Tenerife estaba descolgado en el fondo de la clasificación con un solo punto y en la fase final de la liga llegó a aspirar a entrar en play off aunque acabó en la mitad de la tabla. El Oviedo era quinto en una zona muy apretada con diez equipos solo separados por dos puntos.