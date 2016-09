Jon Erice: «El Tartiere es uno de los campos con más fuerza de la Liga»

El jugador del Real OviedoJon Erice ha valorado hoy las palabras de su entrenador, Fernando Hierro, sobre la "excesiva exigencia" del Carlos Tartiere, presión que, ha explicado el propio Erice, el técnico "quizá desconocía" pero a la que hay que acostumbrarse ya que, añade, hace del municipal ovetense "uno de los campos más fuertes de la Liga". "El míster dio su opinión, quizá desconocía de primera mano esta plaza, pero si hablamos de exigencia el la conoce mejor que nadie, la ha tenido toda su carrera, solo que ahora lo ve desde el banquillo. Esa máxima exigencia es, en realidad, lo que hace del Tartiere una fortaleza increíble cuando todos vamos a una", ha comentado el capitán azul.

Los pitos por parte de la grada, uno de los aspectos que llamó la atención del propio Hierro, es algo que no preocupa al centrocampista que reconoce que es "imposible gustar a todo el mundo", pero que advierte de que "con trabajo y sacrificio" acaban saliendo las cosas bien tanto en lo personal como en lo colectivo.

"Lo llevo con trabajo, hago lo mío que es entrenar, trabajar y dar lo máximo desde del césped o desde fuera. En Oviedo y en el club estoy feliz, siempre he notado más apoyo que lo contrario. Tengo la suerte de contar con entrenadores que me han dado minutos y confiado en mí, hay mucho competencia y no siempre será así, pero yo trabajaré para estar en el once", ha comentado Erice.

El futbolista carbayón ha admitido que hacer goles es "lo más difícil" y que al equipo le está costando acertar de cara a puerta, aunque, a su juicio, lo más importante es seguir "creando ocasiones y siendo firmes en defensa". "Hierro nos dice que no podemos aspirar a grandes cosas si encajamos mucho, y es así. Con la calidad que hay arriba y el balón parado acabaremos marcando, pero sobre todo tenemos que mantenernos firmes atrás para hacernos con los tres puntos", ha analizado el navarro.

Erice es consciente de la dificultad de derrotar al Getafe a domicilio, equipo recién descendido que se ha reforzado "muy bien" y que aún no conoce la victoria, triunfo que tampoco ha cosechado aun el Real Oviedo como visitante pero que no obsesiona a la plantilla. "Sabemos lo que cuesta ganar fuera, vamos a intentar pero sin obsesionarnos, el día menos pensado llegarán esos tres puntos y supondrán un empujón de moral. Necesitamos esa victoria e iremos a por ella, pero será un partido igualado", ha concluido el jugador.

Los carbayones han completado la sesión de entrenamiento en El Requexón con la principal novedad de Rocha, que ya trabaja con normalidad con el resto de compañeros tras su rotura de fibras, y al término de la misma han acudido a la Basílica de Covadonga, donde la expedición azul ha cumplido con la habitual misa y ofrenda floral a La Santina.