«Me gusta la propuesta del Oviedo, cuando tiene la pelota es un equipo atrevido»

Mientras se acentúa la urgencia por el primer triunfo, Juan Eduardo Esnáider (Mar del Plata, 1973) continúa buscando el mejor encaje al puzle del Getafe, completado sobre la bocina del mercado. «No dejo de estar contento con lo que tengo, pero me hubiese gustado que llegasen muchísimo antes», asume el técnico argentino, ya enfrascado en la preparación del duelo de su equipo ante el Real Oviedo.

-Con tres puntos en cuatro jornadas, el del domingo parece un partido trascendental para usted.

-Ya lo fue el domingo pasado y ya lo fue el anterior (ríe). Estoy tratando que entendamos que no podemos relajarnos. El equipo no se ha relajado, pero no ha mostrado su mejor versión y tampoco hemos tenido demasiada suerte. No podemos esperar a ver qué pasa. Los resultados no nos han favorecido, eso genera nerviosismo y lleva a que este partido tenga más sabor a una final que ningún otro.

-Enfrente estará el Oviedo, ¿cómo lo ha visto en el arranque liguero?

-Me gusta la propuesta que tiene el Oviedo. Cuando tienen la pelota, son atrevidos, intentan jugar desde atrás y después tienen buen cambio de ritmo, con jugadores con buena velocidad y buen pie. Si no somos intensos y estamos encima suyo, lo vamos a pasar mal. Aunque pienso que, si nosotros estamos a buen nivel, el Oviedo también debería sufrir.

-Ambos equipos llevan solo dos goles anotados, ¿prevé un partido decidido por pequeños detalles?

-No creo que sea un partido muy cerrado. El Oviedo propone jugar, nosotros también y, aunque quiero que seamos quienes controlemos el partido y ellos no puedan correr, dudo que sea así y espero un partido muy abierto.

-La afición oviedista ha renovado sus ilusiones con la vuelta de Michu. ¿Cómo ve ese movimiento?

-Es una gran oportunidad para los dos. El Oviedo puede tener a un gran futbolista y Michu puede volver a sentirse importante dentro de un equipo, algo de lo que no ha podido disfrutar en los últimos años. De momento les está saliendo bien.

-Hierro ha llegado con un proyecto a medio plazo bajo el brazo. ¿Por plantilla y sensaciones les ve como rivales en la carrera por el ascenso este año?

-Lo que más me importa es que nosotros seamos candidatos. Después, va a haber muchos equipos arriba. La Segunda División es muy difícil y siempre hay muy poca diferencia de puntos. Deseo que a Fernando Hierro le vaya muy bien, porque lo quiero mucho, y ojalá que seamos rivales por un objetivo tan importante como el ascenso.

-Se reencontrará con él. ¿Pretenden trasladar a sus equipos el fuerte temperamento que mostraban como jugadores?

-Es inevitable que sigamos teniendo nuestra personalidad. Aunque cuando jugábamos la mostrábamos, ahora tenemos funciones muy diferentes. Pretendo que mi equipo tenga carácter, pero no porque yo haya sido así jugando, sino porque creo que así tiene que ser. No es fácil transmitir esas cosas, porque sigo teniendo mi temperamento, pero cada jugador tiene el suyo.

-Nombres como Lippi, Bielsa, Ancelotti, Camacho y Víctor Fernández han dirigido su carrera como jugador. Buenos referentes no le faltan...

-Tuve muy buenos entrenadores en los que fijarme y aprender muchas cosas. Ojalá que dure en esta profesión para poder demostrar todo lo que he ido adquiriendo.

-Son estilos muy distintos. ¿Quién le influyó más?

-Pretendo que mi equipo sea más parecido a mí que a ninguno de los entrenadores que he tenido, pero Griguol fue el entrenador que me hizo profesional y Bielsa por cómo trabaja y prepara los partidos me dejó bastante marcado. De casi todos he tenido buenas referencias.

-Antes de ocupar el banquillo del Getafe estuvo inmerso en los medios de comunicación. ¿Le ayuda a tener ahora una mejor perspectiva ante las críticas?

-Depende qué tipo de críticas (ríe). Asumir que ahora no estamos bien y que digan que no damos el nivel que uno pretende lo acepto, porque es lógico y lo pensamos también nosotros. Las bruscas y demasiado fuertes no me gustan nunca porque no creo que ayuden a mejorar. Hay que asumirlo, pisar fuerte y seguir para adelante.

-Las recientes palabras de Roig han avivado la polémica sobre Marcelino. «Estará contento», afirmó usted nada más concluir la pasada Liga. ¿Sigue pensando lo mismo?

-Volvería a dar la misma respuesta. Después, el resto se queda en la intimidad de cada uno.

-¿Considera que se adulteró la competición como señalaron otros afectados por la derrota del Villarreal?

-No se hicieron las cosas demasiado bien y no era normal la situación de esa semana. A mí no me gustó y me enfadó esa situación. Pero de ahí a decir que se adultera es muy complicado, tienes que tener mucha seguridad. Pero no me gustó la semana previa a nuestro partido en Sevilla.