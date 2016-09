El pasado domingo, tras el empate ante el Mirandés, Fernando Hierro lanzó una advertencia por la excesiva exigencia y ansiedad que veía en el entorno del equipo. El técnico explicó ayer que sus palabras eran un llamamiento a la unidad y tranquilidad, olvidando el pasado, para centrarse en el presente y futuro del club, que considera muy ilusionante.

El entrenador malagueño indicó ayer que sus palabras del domingo pretendían manifestar que «juntos somos más fuertes» y por ello hacía un llamamiento a afrontar el futuro con unión «soy de los que piensan que el pasado, pasado es, tenemos que construir juntos, soy más de construir que de destruir», dijo.

El técnico pide olvidar lo que haya sucedido antes y cree que «si no nos juntamos y estamos siempre con la perspectiva del pasado vamos a perder el presente y el futuro». Estas palabras de Hierro pretenden que la afición olvide lo sucedido la pasada temporada y se centren en la presente.

«El pasado, pasado es, tenemos que construir juntos. Yo soy más de construir»«Hay jugadores nuevos y un proyecto nuevo; el pasado está para aprender»«Esto es fútbol, pero que nadie ponga en duda la profesionalidad de los jugadores»

Por eso, el entrenador reiteró ese llamamiento e insiste que él lo que busca es que «vayamos todos juntos». «Juntos somos todos mucho más fuertes, que tengamos un objetivo común, que todo sea que cuando al equipo le salgan bien las cosas lo disfrutemos juntos , que cuando haya un día malo o un mal partido lo suframos juntos», explicó.

La atención de todos debe estar, para el entrenador, en lo actual. «Tenemos que volver al presente, el pasado, pasado es, y creo que aquí hay once jugadores nuevos, un trabajo nuevo, un proyecto nuevo y una ilusión nueva», indicó.

En la misma línea, Hierro entiende que «el pasado está para aprender», pero que ahora lo importante es trabajar en el nuevo reto que todos tienen por delante. Además, también aprovechó destacar la buena predisposición de la plantilla. «Son profesionales maravillosos, son profesionales que se están matando, que vienen a entrenar y están dando su vida en el día a día y de eso tenemos que ser todos conscientes», subrayó.

Otra cosa que explicó el entrenador oviedista es que no se debe caer en un análisis simplista de los resultado: «Si esto fuese tan fácil como correr, correr y correr.. habrá partidos que ganaremos corriendo menos, habrá partidos que perderemos corriendo más. Esto es fútbol, esto es así, pero que nadie ponga en duda la profesionalidad».

Los esfuerzos de la plantilla y el cuerpo técnico van «en la misma dirección» y tratan de buscar «unión para intentar que este proyecto vaya lo más arriba posible». Para ello, reconoció que se se necesita, como en cualquier proyecto, «tranquilidad, visión de futuro y visión del presente».

En definitiva, Hierro asegura que lo que quieren es «hacer de nuestro campo un fortín; que la gente venga y se divierta y lo pase bien y que vea a sus jugadores que van a dejar hasta el último gramo de su fuerza por conseguir la victoria». Pero siendo conscientes que «se puede ganar o no, pero eso no tiene nada que ver con el esfuerzo ni con el compromiso que tienen, este es un proyecto ilusionante, pero hay que tener la calma necesaria para ir y remar todos juntos».

En el aspecto deportivo, el equipo afronta otra semana complicada, con tres partidos. Tras el de Getafe, el jueves ante el Reus y el domingo en Cádiz. Hierro solo piensa en el partido de mañana. «Luego tenemos cuatro días para recuperar», señaló, a la vez que reconoce que «lo que más me preocupa es el espacio entre el Reus y el viaje a Cádiz»

El técnico no quiso adelantar sus intenciones para el Coliseum y esperará hasta el entrenamiento de hoy para ofrecer una convocatoria que reconoce será complicada, pero sí confiesa que «el armazón está mas o menos claro». «Sé lo que queremos, cuáles son nuestras condiciones y con qué podemos hacer daño», explicó. Sobre la convocatoria indicó que para él es lo peor porque tendrá que «dejar fuera a jugadores que se matan entrenando» y añadió que es bueno que se lo pongan muy difícil como entrenador. «Ojalá cada día que tenga que dar una lista me tenga que ir a casa pensando que puedo estar siendo injusto con alguien porque su día a día es muy profesional, es el día a día que le pido a mis jugadores, que me lo pongan difícil porque eso será beneficio para todos», concluyó.