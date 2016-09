El Real Oviedo sigue sin carburar

El Real Oviedo dejó escapar ante el Getafe un partido que pudo dejar resuelto en la primera mitad. Los ovetenses se adelantaron en el marcador a los nueve minutos, en la primera oportunidad que tuvieron, gracias a un cabezazo de Lucas Torró y dominaron hasta el descanso a un conjunto madrileño que estaba contra las cuerdas. Sin embargo, tras el descanso los de Fernando Hierro se vieron claramente superados y encajaron dos goles. Aunque el segundo tiempo tuvo fases de intercambio de golpes, los ovetenses no estuvieron acertados en el remate. En el tiempo añadido, Linares estrelló un balón en el poste que pudo significar el empate. Los azules estaban en el descanso en puestos de 'play off' y al final caen a la zona baja de la tabla.

2 Getafe

1 R.Oviedo

La presencia de Michu en el once inicial fue la única novedad de los ovetenses en la alineación y el resto fueron los habituales en Liga. Todo lo contrario en el conjunto madrileño que presentaba numerosos cambios en el once para intentar revertir su situación en la competición, donde no habían logrado ninguna victoria.

El encuentro comenzó sin un dominador claro. De hecho parecía que ninguno de los dos equipos quería asumir el peso del juego y estaban a la espera de que el contrario lo hiciera. El balón transitaba poco por el centro del campo y ambos conjuntos parecían querer llegar con balones largos a los puntas, pero, sobre todo, no cometer errores en el centro que pudieran costarles caro.

El primer susto lo dio el Getafe en un saque de esquina en el que Juan Carlos, probablemente perjudicado por el sol que le daba de cara, no acertó a atrapar. Luego Álvaro no acertó a rematar un centro en el área, cuando estaba solo en el segundo palo.

Los ovetenses buscaban la cabeza de Toché y Michu, que no acababan de ganar las disputas con opciones de seguir jugando. Al menos el balón siempre estaba lejos del área carbayona y eso iba traduciéndose en más tranquilidad. Los ovetenses aprovecharon su primer balón al área para marcar. Susaeta lanzó una falta desde la mitad del campo visitante y encontró a Lucas Torró en el segundo palo, donde cabeceó al fondo de la red. La efectividad azul fue del 100% y le permitió poner de cara el encuentro.

El gol cambió el partido, ya que el Getafe se vio obligado a tomar la iniciativa e ir a por un encuentro que tenía cuesta arriba. Lo intentaban los de Esnáider, pero atenazados por su situación apenas se acercaban a la portería de Juan Carlos. El Oviedo podía esperar y además tenía la calma suficiente para realizar buenas combinaciones en el centro del campo y tener el partido donde lo quería.

Las asociaciones de Michu con Toché y Susaeta eran una buena arma para acercarse a Alberto, aunque las ocasiones no llegaban. El equipo no pasaba por apuros en defensa y además el balón le duraba en su poder.

La impotencia local era cada vez mayor. Los pitos asomaban en la grada y el encuentro tenía un plácido transcurrir para los ovetenses, que no tenían problemas para hacer morir cada tímido intento local de acercarse a la meta de Juan Carlos, en el borde del área.

El primer tiempo acabó con dominio en el marcador de los azules, que aprovecharon la única ocasión de gol clara que tuvieron, pero fueron superiores a un Getafe que lo intentaba, pero sin crear sin peligro.

Cambio de guión

Tras el descanso, el Getafe dio un paso adelante que los ovetenses no supieron contrarrestar y desde el primer momento se veía que el empate podía llegar en cualquier momento.

A los cinco minutos comenzó la remontada madrileña. Una pérdida de balón en el centro del campo permitió un contraataque rápido de Portillo, que llegó a la línea de fondo, centró atrás y el balón le llegó a Paul Antón, que desde el borde del área, con un fuerte disparo puso el empate en el marcador.

El partido era uno nuevo. Atrás había quedado la superioridad ovetense del primer tiempo y aquel Getafe con toda la presión, para dar paso a un encuentro más abierto y en el que los locales llevaban la iniciativa.

Sin embargo, tuvieron una ocasión para volver a ponerse por delante que no aprovecharon. La jugada nació de una buena combinación de Toché con Michu, que se dirigió a Alberto, pero un defensa llegó para tapar su disparo. El partido tenía más ritmo que la primera mitad y las ocasiones de gol se sucedían, como un disparo de Faurlín desde el borde del área que Juan Carlos logró mandar a saque de esquina.

Hierro movió el banquillo para reforzar el centro del campo y dio entrada a David Rocha, que debutaba esta temporada, por Susaeta, que en el primer tiempo había abandonado la banda derecha y estaba más en el centro. Además, el técnico también optó por sustituir a Varela por Peña, que tenía una tarjeta, y estaba teniendo muchos problemas para frenar las internadas de Álvaro por el lateral izquierdo.

El conjunto ovetense achicaba balones como podía, ya que las vías que le estaba abriendo el Getafe eran muchas y por varias zonas de la defensa. El partido estaba roto y se iba decantando poco a poco del lado de los madrileños, que veían la posibilidad de llevarse un partido que al descanso tenían cuesta arriba.

El técnico azul agotó los cambios retirando del terreno de juego a Michu para dar entrada a Linares y buscar frescura arriba.

En el intercambio de golpes el Oviedo pudo dar primero cuando Nando deja solo ante Alberto a David Rocha con un gran pase, pero el portero se le echó encima y logró rechazar su disparo en una clarísima ocasión. El que acertó fue el Getafe en la jugada siguiente, cuando Álvaro se interna por la izquierda centra al área y Molina llega al borde del área pequeña y de espuela batió a Juan Carlos.

En los minutos finales, el conjunto azul se volcó y rondó el empate, en especial en el segundo minuto de los tres de prolongación, cuando un disparo de Linares fue desviado al poste por Cata Díaz.