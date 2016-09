Suspendido el partido entre las peñas del Real Oviedo y los veteranos por la presencia de Oli en el equipo de exjugadores

Las heridas siguen abiertas y, por mucho tiempo que pase, no cicatrizarán. La afición oviedista sigue sin perdonar a Oliverio Sánchez, 'Oli'. Le siguen responsabilizando de haber sido uno de los causantes del descenso administrativo a Tercera División del club en 2003. El último episodio polémico ha tenido lugar esta tarde, cuando el tradicional partido entre la Asociación de Veteranos del Real Oviedo y la Asociación de Peñas (Aparo), fue aplazado al negarse a jugar los representantes de la Peña Azul Castrillón que formaban parte del equipo de la Aparo por la presencia del exdelantero y excapitán azul en el equipo de los veteranos.

El duelo entre peñistas y exjugadores es una de las citas tradicionales en las fiestas de San Mateo. El encuentro iba a disputarse en la modalidad de 4 contra 4 en la explanada de la Losa. Sin embargo, no llegó a celebrarse, ya que al comprobar los representates de la Peña Azul Castrillón que Oli formaba parte del equipo de los veteranos se negaron a jugar. Consideraban estos peñistas que el futbolista "no se merecía vestir la camiseta del Real Oviedo". Comunicaron a los representantes de la Asociación de Veteranos que aceptarían jugar si el exdelantero no jugaba. Al no haber un acuerdo, se optó por suspender el encuentro.

Oli formaba parte de la plantilla del Real Oviedo que en 2003 descendió deportivamente a Segunda B y que, posteriormente, fue descendido en los despachos a Tercera División. La afición le responsabiliza de ser uno de los culpables de que los jugadores no aceptaran un acuerdo con la entonces directiva presidida por Manuel Lafuente para retirar la denuncia que habían interpuesto los jugadores por impagos.