El dinero no lo es todo en Segunda

Las cosas han cambiado en el fútbol español desde que la Liga de Fútbol Profesional ha establecido un férreo control financiero en los clubes. La medida más destacada es la de establecer un tope salarial para la planilla deportiva en los equipos en función de determinados parámetros para evitar un mayor endeudamiento.

Los datos que han trascendido hacen que las diferencias sean muy elevadas, aunque no son definitivas, ya que es una cantidad que puede variar a lo largo de la temporada, no implican que los clubes la empleen en su totalidad. En el caso del Real Oviedo, el presidente, Jorge Menéndez Vallina, aseguró en la última junta de accionistas que no se había gastado todo el dinero autorizado por la LFP, por lo que puede acudir al mercado de invierno, al igual que harán la mayoría de los equipos.

En Segunda, las diferencias entre el límite salarial llegan a cuadriplicarse entre el Rayo Vallecano, que dispone de 13,3 millones para confeccionar la plantilla, y el Reus, que únicamente tiene 3,4. Sin embargo, hasta ahora eso no se está reflejando en la clasificación, ya que los catalanes son séptimos y los madrileños coquetean con el descenso en el decimoséptimo puesto de la tabla.

En el caso del Real Oviedo, con 6,8 millones de euros, encabeza el grupo de los equipos no descendidos esta temporada, que han recibido una importante ayuda de la LFP. Los equipos recién ascendidos son los que mejor rentabilizan por el momento su presupuesto para la plantilla. En concreto, es el Cádiz el equipo al que menos le 'cuestan' los puntos que atesora en la clasificación, que en estas primeras 19 jornadas les sale a 125.925 euros. Le sigue en esta lista otro de los que subieron esta temporada, el Reus, cuya inversión es de 140.000 euros por punto. Les sigue el Huesca, que gasta 140.740 euros.

Una de las claves para que se produzca esta situación es que las plantillas no arrastran fichas elevadas de la anterior temporada, en la que militaban en Segunda B. Eso les permite ajustar más el gasto que al resto de clubes.

En el caso del Real Oviedo está en la zona de los equipos a los que más caros les están saliendo los puntos, ya que son 261.538 euros los que tiene invertir. En cualquier caso, no se trata de una cifra exacta, ya que al no haberse consumido el margen dado por la LFP, ese coste podría verse reducido, al igual que puede suceder con otros conjuntos.

Atendiendo a este parámetro, los puntos le cuestan al Real Oviedo menos que al líder destacado de la categoría, el Levante, ya que los valencianos invierten 281.081 euros para sumar cada uno de los puntos que les tienen en cabeza de la tabla con destacada ventaja.

El caso más llamativo de la categoría es el del Rayo Vallecano, ya que los madrileños son el equipo que más desembolso tienen que hacer por punto, alcanzando los 604.545 euros. En este sentido, parece claro que es la consecuencia de mantener la mayor parte de la plantilla que tenía el pasado curso en Primera. El conjunto madrileño partía, debido a ese presupuesto, como uno de los favoritos al ascenso, pero los resultados no le han acompañado y eso se tradujo en un cambio de entrenador.

En una situación muy similar estaba el Getafe, el segundo equipo con mayor tope salarial, 12,9 millones de euros, y al que los puntos hasta ahora le están saliendo a 416.129 euros. El equipo ha bajado sensiblemente la relación entre inversión y puntos desde la llegada al banquillo de Bordalás, con el que el equipo ha entrado en una racha muy positiva que le ha alzado al tercer puesto de la clasificación.

Los equipos acudirán al mercado de invierno, pero con muchas menos alegrías que hace años y teniendo muy limitado el gasto. Los nervios por no lograr los objetivos son patentes, como lo demuestra que ya son ocho los equipos que han cambiado de técnico.