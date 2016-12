El Real Oviedo volvió ayer a los entrenamientos con las pilas cargadas y pensando en la vuelta a la competición el próximo domingo, 8 de enero, ante el Sevilla Atlético. El equipo tendrá una semana intensa de trabajo, incluyendo dos jornadas con doble sesión de entrenamiento.

El regreso también tuvo varias ausencias. Una de ellas definitiva, la del defensa Carlos Peña, que jugará en el Getafe lo que resta de temporada. Además, en el entrenamiento no estuvo presente el extremo uruguayo Martín Alaniz, que se encuentra en su país de vacaciones y tiene permiso especial del cuerpo técnico para reincorporarse a los entrenamientos el próximo 2 de enero.

Además, en la sesión no participaron con el grupo los jugadores que arrastraban problemas físicos y que permanecieron en el gimnasio y en la clínica recibiendo tratamiento. Son los casos de Michu, Edu Bedia, Toché y Verdés. El centrocampista ovetense sigue con el proceso de recuperación de la rotura muscular que se produjo en Zaragoza y todo apunta a que no estará disponible para la vuelta a la competición.

Por su parte, Toché arrastra las molestias que le hicieron pedir el cambio en el encuentro ante el Córdoba. La dolencia del delantero no parece de gravedad y es probable que en los próximos días se incorpore al grupo. En el caso del central Héctor Verdés, se trata de las precauciones habituales que suele tener el valenciano para evitar lesiones y en los próximos días volverá a entrenarse con el resto de compañeros. Finalmente, Edu Bedia, tras el trabajo en el gimnasio saltó al terreno de juego y realizó algunos ejercicios junto al recuperador, Nacho Gonzalo.

El equipo comenzó la sesión en el gimnasio y posteriormente saltó al campo número uno, donde tuvo una fase inicial de trabajo físico, aunque con balón, para acabar con ejercicios de posesión y finalmente un partidillo entre los componentes de la plantilla.

Los jugadores azules llegaron con buen ánimo al trabajo después de una semana de descanso. «Siempre viene bien desconectar y descansar», afirmó Susaeta, quien añadió que ya tienen ganas de volver a la rutina y que regrese la competición.

Pese a que el equipo encadenó dos derrotas en las dos últimas jornadas previas al descanso, eso no impide que «el grupo haya vuelto bien. La gente ha venido muy bien, con ganas y ritmo», dijo Susaeta, quien aseguró que ya tienen la cabeza puesta en el encuentro ante el filial del Sevilla.

El equipo tendrá hoy una nueva sesión de entrenamiento, a las diez de la mañana, en El Requexón, mientras que mañana y pasado el equipo se ejercitará en sesión matinal y vespertina. El viernes el equipo volverá a tener una única jornada de trabajo y está previsto que el entrenador les conceda descanso el día 31 de diciembre y el 1 de enero, para volver a los entrenamientos al día siguiente a Año Nuevo.