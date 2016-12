Los sueños que se cumplen siempre son motivo de alegría, aunque tengan que pasar muchos años para ello. Por eso, Saúl Berjón estaba feliz ayer, ya que ha cumplido su deseo de niño: vestir la camiseta del Real Oviedo

Tuvieron que pasar más de diez años, diez equipos y cuatro categorías para que el delantero ovetense se convierta en jugador del primer equipo azul. Por eso, Saúl dijo ayer en su presentación que «tenía la espinita clavada de no haber jugado en el primer equipo».

El nuevo jugador oviedista fue presentado ayer en el Carlos Tartiere, donde estuvo acompañado por familiares y amigos, con camisetas en las que se podía leer: «Los sueños están para cumplirse. Saúl Berjón, bienvenido a casa». Además unos dos centenares de aficionados aclamaron al jugador desde la grada.

El nuevo delantero del conjunto azul reconoció que cuando salió del club al finalizar su etapa juvenil, poco se podía imaginar de la posibilidad de volver: «No pensé ni que iba a ser futbolista profesional», recordó. Añadió que tras su marcha del club se tuvo que «buscar la vida por otro lado. Jugué en Tercera y poco a poco fui creciendo como futbolista. Siempre tienes la ilusión de jugar aquí porque tienes la espinita de no haber jugado antes». Todo eso le hace reconocer que está «muy feliz».

Saúl Berjón insistió en lo que le costó hacerse un hueco en el fútbol profesional. «Pasé por todas las categorías y se puede decir que nadie me ayudó nunca. Poco a poco fui consiguiendo los objetivos de todo el mundo que juega al fútbol», dijo el delantero, quien añadió que haber logrado eso no le hace ser conformista porque «hay que seguir currando, que esto no se acabó y queda mucho por dar».

Por todo lo anterior, el jugador dijo que «tenía muchas ganas de volver y por fin lo conseguí. Ahora, a intentar hacerlo lo mejor posible y que salga todo bien».

En el vestuario, Saúl Berjón tiene buenos amigos que le van a facilitar la rápida integración en el grupo. Sobre todo Michu, que «lleva dándome la 'vara' por whatsapp desde hace mucho tiempo y cuando llegué fue el primero en venir conmigo y cuando tienes un amigo dentro ayuda mucho».

El delantero conoce al equipo, al que vio en varios encuentros -el último ante el Córdoba- y tiene claro que «la Segunda es una categoría muy complicada en la que de 22 equipos, 20 pelean por ascender». Por eso hay una receta clara para el delantero: «Hay que competir, tener regularidad, vendrán momentos mejores y peores»... Sobre cómo vio a los suyos en el encuentro ante el Córdoba, señaló que «al equipo lo vi bien. Tuvo la mala suerte del segundo gol, en el que el césped no ayudó demasiado, pero vi al el equipo bien trabajado y con muchas ganas».

Primer entrenamiento

La jornada de ayer fue especial porque volvió a pisar El Requexón en las dos sesiones de entrenamiento que tuvo la plantilla. Saúl destacó que lo encontró «muy diferente todo. Por fuera está igual, por dentro cambió mucho para bien y ojalá sigan así las cosas».

En cualquier caso, pese a no ser todo desconocido, el ovetense reconoció que «nervios hay porque llegas a un sitio, aunque sea mi casa, siempre hay expectativas muy altas, la ilusión que tenía me hizo estar un poco nervioso».

El objetivo que se marca ahora el nuevo jugador azul es «trabajar duro, hacer lo que sé, que es jugar al fútbol, y luego las cosas vendrán solas». Además, no tiene predilección por jugar de delantero o en la banda, porque «mientras esté entre los once, donde me mande el míster».

El presidente del club, Jorge Menéndez Vallina, fue el encargado de presentar al nuevo jugador y le dijo que «sabes que esta es tu casa. Estamos muy contentos de que estés aquí, conoces muy bien al Real Oviedo con una historia y una exigencia importante, que tu sabes». Finalmente le deseó que «vaya todo muy bien y que triunfes, porque tus triunfos serán nuestras alegrías».