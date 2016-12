El objetivo es luchar por el 'play off'

Ya no hay duda alguna. El objetivo de este año del Real Oviedo es pelear por entrar en los puestos de 'play off'. Lo dejó claro ayer el entrenador del conjunto ovetense, Fernando Hierro, quien, además, sin entrar en detalles, apuntó que tras el fichaje de Saúl Berjón, habrá más incorporaciones en el mercado de invierno.

El conjunto azul al inicio de esta temporada se marcó el objetivo del ascenso a cuatro años vista, mientras que no se planteó el reto de la temporada de forma concreta. Sin embargo, el técnico, ayer, al ser preguntado por lo que le pide al año que está a punto de entrar dijo que, en lo personal, «salud, tranquilidad, trabajo, familia...», y en el aspecto deportivo espera que «tengamos todos el objetivo común a final de temporada de pelear el 'play off'».

El entrenador malagueño también se refirió al mercado de invierno, en el que ya ha llegado el atacante Saúl Berjón. No será la única cara nueva que se incorporará al equipo, ya que el propio Hierro anunció que «algunos más podrían llegar».

En este sentido, no quiso entrar en número, posiciones y mucho menos nombres, pero sí advirtió de los peligros de los fichajes en esta época. A juicio del entrenador, las contrataciones en este periodo son «en mercados engañosos». Hierro justificó sus palabras porque considera que, primero, «es difícil encontrar», en referencia a los jugadores que pueden llegar; luego, que «todo el mundo sale al mercado y a partir de ahí no es tan fácil». El entrenador oviedista tiene claro que en esta época del año «la gente que está rindiendo bien, en sus equipos no sale», eso es algo que les obliga a tener «mucho conocimiento del mercado, de las características los jugadores y adaptaciones».

Hierro insiste en que el mercado de invierno es complejo, pero confía en la gente del club para que puedan lograr incorporaciones interesantes antes del 31 de enero. «Joaquín del Olmo, Ángel Martín y César Martín, son gente con experiencia en el fútbol», insistió el entrenador, quien hizo un llamamiento a la tranquilidad, a la vez que reconoció que él, como entrenador, da su «opinión y que ellos entiendan lo que pretendo».

«Mensaje claro»

El técnico explicó que él se mantiene al margen de los rumores que salen en esta época que, asegura, le causan risa en algunos casos, pero «nosotros sabemos a dónde vamos y qué queremos». El objetivo que se marca ahora es «empezar 2017 con ilusión. A partir de ahí, cuando estemos todos, ser claros con el mensaje y tener claro también el objetivo a final de temporada».

Por otra parte, el entrenador se mostró satisfecho por cómo se comportó el equipo en esta semana de trabajo. «Estoy contento por la minipretemporada, la carga de trabajo ha sido fantástica. Llevamos cinco días, pero han sido siete sesiones», insistió. El malagueño destacó la profesionalidad de los jugadores en cuestión de trabajo y dijo que estos días fueron muy importantes para el grupo «para seguir trabajando y fortalecer determinadas cosas, con una carga de trabajo importante e intensa. Ahora, que disfruten de la familia, que lo hagamos todos, y empecemos el año con fuerzas renovadas y, sobre todo, con la mente limpia para seguir trabajando desde la realidad que tenemos».