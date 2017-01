«Tenemos margen de mejora»

Fernando Hierro no oculta que el objetivo del Real Oviedo para esta temporada pasa por estar entre los seis primeros de la clasificación. Igualmente, tiene claro que eso se logra en los dos últimos meses de la competición. Pero para ello es necesario llegar en las mejores condiciones. Y se plantea como reto inmediato que el equipo azul mejore en cada encuentro. Por ahí pasa una de las claves como es la de recuperar la fortaleza defensiva que tuvo el conjunto carbayón en buena parte de la competición.

El técnico malagueño es contundente al señalar que el Oviedo tiene «margen de mejora» y lo justifica al indicar que el equipo puede dar mucho más: «Podemos defender mejor, podemos atacar mejor, tener más tranquilidad con el balón... Siempre hay margen de mejora».

El entrenador ha trabajado en estas últimas semanas en recuperar la solidez atrás que les llevó a la zona alta de la clasificación. «Durante muchos meses encontramos esa fortaleza defensiva que era importante», valora Hierro. El preparador azul cree que los dos encuentros ante el Huesca y el Alcorcón, en los que encajaron cuatro y cinco goles, «no reflejan la realidad de nuestro trabajo, porque tuvimos un mal día y salieron a relucir todos nuestros defectos y todas las virtudes del contrario».

«Quiero que los jugadores se sientan cómodos y cojan moral con los resultados»«Necesitamos creer en lo que estamos haciendo, creer en nuestra propuesta»«Estamos ya en la fase de la competición en la que cada punto vale su peso en oro»

El reto que se plantea ahora el cuerpo técnico es trabajar con ilusión para sumarle al equipo «conceptos diferentes». Para ello, una de las claves consiste en que los jugadores tengan seguridad en sí mismos: «Necesitamos la confianza, necesitamos creer en lo que estamos haciendo, creer en nuestra propuesta, necesitamos creer que somos mejores de lo que realmente nos creemos y eso es importante».

Lo que ya no oculta nadie es el objetivo común. «Vamos a pelear de verdad y no hay que esconderse por estar entre los seis primeros», indica. Una idea en la que Hierro insiste al señalar que «ese es el objetivo, nos tenemos que quitar la careta. Es el mensaje que he mandado».

La competición está a punto de llegar a su Ecuador y el margen de error cada vez es menor. «Tenemos que sumar, todo lo que trabajamos se tiene que ver plasmado los domingos en los resultados», expone el entrenador sobre la importancia de cada encuentro a partir de ahora.

Lo que ha repetido Hierro desde su llegada es que la Segunda División es una competición «larga y difícil, muy igualada para todos». Además, el Oviedo se encuentra ya «en la fase en la que cada punto vale su peso en oro».

Pese a todo, Hierro insiste en que «lo importante de esta categoría son los dos últimos meses de competición». Sin embargo, para llegar a la recta final con opciones de pelear por el objetivo, es necesario «seguir trabajando y en nuestra dinámica». El malagueño considera que eso les permitirá llegar a ese momento de la temporada «sin sufrimiento» para que el equipo «vaya cogiendo moral con los resultados, que los jugadores se sientan cómodos, con confianza».

El Oviedo ha estado la mayor parte del campeonato en las posiciones altas de la clasificación, algo a lo que el entrenador no da demasiada importancia dada la igualdad. Lo que realmente valora Hierro es el trabajo y la capacidad de los jugadores de ponerlo en práctica cada domingo. En este sentido, está muy satisfecho por cómo se han desarrollado las dos últimas semanas de entrenamiento.

El preparador malagueño se muestra «contento con la actitud» de sus jugadores, quienes «han venido con mucha ilusión de trabajar». Por este motivo, añade, «hemos aprovechado bien la semana pasada y esta también ha sido muy completa».

Uno de los objetivos de estos días ha sido realizar «un recordatorio de lo que a nosotros nos ha hecho fuertes hasta ahora, un recordatorio de lo que son nuestras fortalezas».

Al preguntarle por lo que pedía a los Reyes Magos, Hierro solicita «que se cumplan los sueños de este club, de esta ciudad y de todos sus seguidores». Pero no quiso concretar sobre fichajes: «Estamos trabajando, sabemos lo que queremos, sabemos lo que hay, pero muchas veces no es un mercado fácil para nadie, porque en estas fechas es difícil encontrar jugadores para todos».