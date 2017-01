Hierro achaca a un problema de «carácter» la mala marcha del Real Oviedo

Tras la goleada sufrida en Sevilla, Hierro ha comparecido este mediodía en sala de prensa "a petición propia" para dar la cara y hacer autocrítica respecto al mal momento que atraviesa el Real Oviedo. "Estoy aquí porque soy el entrenador y el máximo responsable de los resultados deportivos y para decir que estamos a tiempo, que tenemos un proyecto interesante que sacar adelante", ha explicado el entrenador azul, que ha indicado que la explicación que encuentra a la mala marcha de su equipo "es de carácter" y ha confesado que él y su equipo están "tan dolidos como nuestra afición por la situación".

"El carácter no es algo que compremos en una farmacia o en supermercado. Se tiene o no se tiene, pero se puede trabajar", ha proclamado el técnico malagueño, que en reiteradas ocasiones ha pedido "un paso adelante" de toda la plantilla y olvidar la situación vivida el año pasado. "Para eso se necesitan líderes naturales, gente que acepte su responsabilidad, lleven el brazalete de capitán o no, o hayan nacido en la Calle Uría o en Murcia", ha señalado el andaluz, que ha desvelado que esa idea se la ha transmitido a su plantilla esta mañana.

"Estamos en un club con mucha historia. Hay que olvidarse de la herida del año pasado, se tiene que cicatrizar. Es un equipo nuevo, un proyecto nuevo", ha apostillado el malagueño, que ha eludido cualquier tipo de excusa y ha expresado que no se va a cansar de "trabajar, con la ilusión de matarme para sacar esto adelante".

Hierro, que ha asegurado que no la preocupa la reacción que este sábado pueda tener una afición "que en la adversidad ayuda", ha recordado que "hay formas y formas de perder" y que su equipo no puede "conceder tanto". Para enmendar la situación aboga por la calma y "autoexigirnos el máximo" con el objetivo de "pelear por las seis primeras plazas".

El exzaguero, que ha señalado que necesitan "once capitanes en el campo y veintitrés en el equipo", ha indicado que la respuesta de sus jugadores ante el propósito de enmienda la quiere "en el 105X68". El técnico, que ha asegurado sentirse "con la ilusión del primer día", ha recordado plenamente consciente de la magnitud de la responsabilidad de su cargo. "Sé lo que duele este club. Si vine aquí es porque este proyecto me gustaba, soy de retos y sé lo que significa el Carlos Tartiere por España", ha concluido.