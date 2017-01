Llueve sobre mojado fuera de casa

Llueve sobre mojado en el Real Oviedo. Y lo peor es que los protagonistas no acaban de encontrar una situación. Las declaraciones posteriores al encuentro del pasado domingo en el Sánchez Pizjuán, tanto del entrenador como de los jugadores, no estuvieron exentas de autocrítica, pero no aportaron más soluciones que llamar a la reflexión sobre lo sucedido y apelar al trabajo.

El más expresivo fue el centrocampista Jon Erice en los micrófonos de Gol TV, que dijo que «en la primera parte hemos hecho el puto ridículo. Hemos dado vergüenza en el campo y no podemos salir así a un campo de fútbol compitiendo en Segunda División».

No de forma tan contundente, pero el resto de jugadores que atendieron a los medios de comunicación en Sevilla, también se mostraron muy decepcionados con la actuación del equipo.

«En el primer tiempo faltó intensidad, orgullo y de todo», lamenta TochéPara Verdés, «hemos hecho el ridículo en la primera parte, me siento avergonzado»

El delantero Toché, que arrastraba molestias, salió al campo en el descanso y fue el autor de dos de los goles del equipo. El murciano lamentó la reincidencia del equipo en hacer «regalos» a domicilio: «Parece que no aprendemos de los errores», dijo. El goleador no ocultó las carencias del equipo en la primera mitad y reconoció que «faltó intensidad, orgullo y de todo. Luego se ha hecho muy cuesta arriba».

Además, al delantero le dolieron los errores que en la segunda mitad cortaron la reacción que estaba mostrando el equipo y aseveró que «tropezar en la misma piedra es de tontos». Además, le preocupa que el equipo ofrezca dos imágenes tan distintas: «En casa tenemos una cara y fuera parece que nos da igual, cuando son tres puntos exactamente iguales». La conclusión que saca Toché es que «hay que mejorar y este no es el camino si queremos hacer grandes cosas». Además, advierte de que el equipo tiene como objetivo entrar en el 'play off' y que «con este juego y esta actitud no vamos a estar ahí».

Lo que no se explica el murciano es que el equipo entre tan mal a los partidos lejos del Carlos Tartiere. «No tienes que esperar a que te hagan dos o tres goles para sacar la casta», insistió el delantero. Eso es especialmente grave para el punta porque «estamos defendiendo un club muy grande, con un gran respaldo de la afición y hoy no se sienten orgullosos y nosotros sabemos que no hemos estado bien». Otra cuestión que añade disgusto a los jugadores es la decepción que supone para los aficionados que siempre les acompañan y recordó que «somos un club que siempre arrastramos a gente y nos sentimos orgullos de verlos en cada estadio y es penoso que hayan visto este partido».

Finalmente, Toché no cree que sea cuestión de falta de confianza o de mimbres para hacerlo mejor, porque «la fe siempre tenemos, hay calidad de sobra para afrontar los partidos de tú a tú», pero es consciente de que «cuando cometes errores te penalizan y nosotros estamos cometiendo muchos».

El defensa Héctor Verdés regresaba al equipo tras cumplir un encuentro de sanción y también se mostró crítico con el comportamiento del equipo en Sevilla «nos han comido desde el principio, no hemos entrado y cuando quisimos era tarde y no había tiempo» e incluso llega a asegurar que «hemos hecho el ridículo en la primera parte, me siento avergonzado, siento pena por el club, por el oviedismo y por la afición, hay que recapacitar y pensar en lo que hemos hecho».

Al igual que sus compañeros, lamenta la reincidencia. «Si pasa una vez y reaccionas, puede pasar, pero tres veces ya no se puede repetir», insistió.

El defensa valenciano cree que ha llegado el momento de «recapacitar y asumir responsabilidades para que no se vuelva a repetir». En este aspecto, piensa que lo peor es que el equipo tiene potencial para plantar cara a cualquier rival, como se demostró en la segunda parte: «Sabemos hacerlo y si hubiésemos salido así desde el principio, ahora estaríamos hablando de otra cosa». Por lo anterior, el central asume que «el problema es que nos ha pasado varias semanas y este no es el camino».