Real Oviedo: Linares y Christian Fernández, del «calentón» en el campo al cachopo entre amigos

El entrenamiento de ayer del Real Oviedo estuvo marcado por un incidente entre el delantero Linares y el defensa Christian Fernández, en un lance del partidillo que disputaba el equipo al final de la sesión. El defensa realizó una entrada al delantero que se levantó y se encaró con su compañero, chocando las frentes y produciéndole una pequeña herida, a la que el defensa respondió con un manotazo. El técnico paró el entrenamiento y la situación se zanjó con un abrazo entre ambos, que abandonaron juntos el campo tras la sesión, y, posteriormente, con una cena.

El propio Linares salió a rueda de prensa y restó importancia a lo sucedido, que enmarca dentro de la normalidad de un lance del entrenamiento. El delantero aragonés explicó que «la acción, fue fruto de un calentón» y añadió que «somos dos personas calientes y a los 30 segundos nos estábamos abrazando».

Linares insistió en que «son cosas que pasan en los entrenamientos» y zanjó el asunto indicando que «no le quiero dar más importancia, hacía mucho que no nos dábamos un abrazo y solo tardamos 30 segundos tras el encontronazo».

El delantero analizó en la rueda de prensa la situación del equipo tras la últimas derrotas y confía en que la reacción va a llegar pronto. «Nos hemos caído muchas veces y nos hemos levantado otras tantas», indicó, a la vez que dejó claro que lo que tienen que hacer los jugadores es «trabajar sobre todo para que el Carlos Tartiere se convierta en un fortín y luego ya, fuera de casa, empezar a espabilar y tratar de sacar puntos».

Además, Linares asume la responsabilidad que tienen los futbolistas en la situación que atraviesa el equipo. «Los que jugamos somos los futbolistas, los once que jugamos fuimos los que estuvimos muy lejos del nivel de la categoría en la primera parte, que no fue digna de la Liga 1|2|3», expuso. En este sentido, también consideró que buscar excusas es «de perdedores y lo único que tenemos que hacer es trabajar para ganar los tres puntos en casa».

Otra de las cosas que el delantero cree que deben hacer los jugadores es buscar una explicación a lo que sucedió en el Sánchez Pizjuán. «Siempre intentamos darlo todo, no sé por qué no lo dimos en la primera parte, pero no acabamos de encontrarla», indicó antes de insistir en que lo que tienen que hacer es «trabajar para que no vuelva a suceder».

El delantero no cree que el problema del equipo sea de sistema de juego, ya que han logrado buenos resultados con distintas formas de jugar: «Ya lo dijo el míster es cuestión de intensidad, creo que si lo damos todo somos un equipo complicado».

Otra cuestión que no considera que pueda estar afectándoles es lo sucedido la pasada temporada. «Creo que lo del año pasado está olvidado», indicó. «La primera parte del otro día es muy lamentable, ni siquiera digna de la categoría, pero lo del año pasado está olvidado y esperemos que lo del domingo pasado lo olvidemos este sábado».

El equipo vuelve el sábado al Carlos Tartiere donde hasta el momento está siendo un conjunto sólido, pese a la última derrota. «En casa nos sentimos fuertes con la afición, siempre está de nuestro lado», señaló Linares, que añadió que «el del sábado es un partido importante y seguro que los tenemos de nuestra parte».