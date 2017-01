Hierro quiere «un equipo con las ideas claras desde el primer minuto»

Fernando Hierro no quiere más demoras en la mejoría del Real Oviedo para reconciliarse con los buenos resultados. "Espero que mañana desde el primer minuto se vea un buen equipo, con conceptos e ideas claras", ha expuesto el entrenador malagueño este mediodía en la sala de prensa, donde ha expresado la importancia de "empezar bien" en el duelo ante el Elche.

El conjunto carbayón regresa al Carlos Tartiere tras la goleada sufrida el pasado domingo ante el Sevilla Atlético. Un nuevo tropiezo que el técnico azul no cree que influya en el apoyo desde la grada mañana. "Sabemos que si la gente ve un equipo intenso va a estar con nosotros", ha manifestado Hierro, que ha evitado las excusas ante la posibilidad de que el césped del municipal ovetense no se encuentre en buen estado y no ha querido valorar la llegada de David Costas, próximo a incorporarse a sus órdenes.

"Lo de David Costas es una posibilidad, pero a partir del domingo. Lo que importa ahora son los que están mañana", ha zanjado el preparador andaluz, enfocado tras "una semana de trabajo intensa" en el encuentro ante el Elche. Un equipo que ha definido como "atrevido y con un perfil claro", que "juega bien" y cuenta con "gente con experiencia y jugadores rápidos de banda".