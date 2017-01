David Costas: «No me costó nada decidirme por el Oviedo»

El último refuerzo del Real Oviedo, David Costas, ha sido presentado este mediodía en el Carlos Tartiere, donde ha mostras su voluntad de "trabajar y ayudar" al conjunto en el que estará cedido por el Celta hasta final de temporada. "Quería salir y esta es la opción que más me llamó la atención", ha indicado el joven central, que ha confesado que "no me costó nada decidirme.

Sin continunidad a las órdenes de Berizzo, el zaguero gallego tendrá en Oviedo a otro excentral guiando su progresión desde el banquillo. "También la presencia de Fernando Hierro ayudó", ha expresado sobre los factores de su desembarco en la entidad carbayona el internacional sub 21 con la selección española, que se ha referido al técnico oviedista como "una referencia".

El defensor nacido en la localidad pontevedresa de Chapela, que ha calificado al Real Oviedo como "un gran club", ha estado acompañado en la sala de prensa por el responsable de relaciones institucionales de la entidad, César Martín, que le ha definido como "un jugador con carácter, que destaca por su buena salida de balón" y ha recordado que "tenía otras propuestas" y se ha decantado por la del conjunto carbayón. El gallego ha lucido por primera vez la elástica azul con el dorsal 19 a la espalda, el que lucía Carlos Peña antes de su marcha al Getafe, para concluir su presentación.