El sueño cumplido de Saúl Berjón

El partido del pasado sábado entre el Real Oviedo y el Elche, más allá de los tres importantes puntos para los ovetenses, fue muy especial para Saúl Berjón, que debutó en el Carlos Tartiere con la camiseta del primer equipo azul. Además, lo hizo siendo uno de los destacados del equipo, lo que le valió una gran ovación cuando fue sustituido a los 78 minutos y fue elogiado por el entrenador Fernando Hierro.

El jugador ovetense no ocultaba su satisfacción por esa ovación que le brindó la grada del Carlos Tartiere cuando fue sustituido y además de reconocer que le produjo «una gran alegría», añadió que «es una cosa que siempre lo sueñas y te apetece sentirlo, estoy muy agradecido».

El atacante ovetense, que ya jugó 45 minutos en la jornada anterior ante el Sevilla Atlético, comentó que simplemente trató de «hacer las cosas lo mejor que pude a pesar del poco tiempo que llevo aquí». Pero por encima de todo se queda con el cariño que le demostró la afición en su regreso: «Veo que están contentos conmigo y eso es importante».

Lo que Saúl Berjón vivió el pasado sábado fue muy especial y por ello indicó que se acordó de su «padre que no está», pero también de toda su familia, que le apoyaba en el estadio.

Sin embargo, por encima de la alegría de un debut por el que tuvo que esperar más de diez años, el jugador ovetense dijo que estaba contento por la victoria. «Si hubiera estado bien y hubiésemos perdido no me valdría de nada. No estaría contento», confesó.

Saúl Berjón reconoció que su debut en el Carlos Tartiere con la camiseta ovetense es algo que siempre había esperado. El domingo se cumplió el sueño por partida doble, ya que «con una victoria mejoran las expectativas». «Lo importante es sumar, estamos muy contentos por ganar y ahora a prepararnos para la semana que viene, indicó.

El atacante insistió en la importancia del triunfo y en que el Real Oviedo demostró ante el Elche «ser un buen equipo que nos enfrentamos a un rival complicado y conseguimos ganarle». «Esto es lo que hay que hacer cada semana, ir partido a partido y sumar de tres en tres», expuso.

La victoria ante el conjunto ilicitano llegó después de tres derrotas consecutivas, por lo que tuvo el premio añadido de dejar atrás una mala racha. En ese aspecto, Saúl Berjón reiteró la igualdad de la categoría: «Todos los partidos son muy complicados, ahora estamos séptimos y hace poco parecía que éramos muy malos y no es así. La Segunda está muy difícil, todos los equipos son buenos y te ponen las cosas muy difíciles».

Respecto a su aportación al equipo y las buenas sensaciones que transmitió a la grada, el atacante se mostró convencido de sus posibilidades. «Confío en mí, sé lo que tengo bueno y trato de darlo y lo que menos trato es de ocultarlo», señaló. Además, tuvo elogios para Christian Fernández, con el que compartió la banda izquierda en el encuentro del sábado: «Me ayudó un montón en la banda, sumando todos juntos lograremos algo bueno».

No obstante, lo que dejó claro es que todavía no está al nivel físico que le gustaría. «Llevaba bastante tiempo parado», indicó el atacante, que añadió que por ello «pedí el cambio porque me costaba dar la vuelta». «Dije 'vamos a amarrar antes de que me pillen a mí', luego la cabeza que da vueltas es la mía y prefiero que entre otro compañero y lo haga igual de bien», confesó.

Finalmente, el primer fichaje de invierno del conjunto ovetense mostró su confianza en el equipo y dijo que «el otro día después de perder también estaba confiado en ir para arriba». A juicio del jugador ovetense, «el equipo tiene muchas ganas, vamos a ir partido a partido y a demostrar que podemos ganar a cualquiera».

El buen encuentro de Saúl no pasó inadvertido para Fernando Hierro, que además le agradeció el esfuerzo que está realizando para jugar, pese a que no tiene el ritmo de competición necesario. El jugador está llevando un plan de trabajo especial que se espera que en un par de semanas le permita estar al mismo ritmo que el resto de compañeros y pueda con ello comenzar a disputar encuentros completos con la camiseta azul.