Una oportunidad para crecer de azul

El nuevo jugador del Real Oviedo, David Costas, tiene claros sus objetivos en el conjunto azul. Por un lado, a nivel personal, seguir creciendo como futbolista; por otro, en el colectivo, se lo marca a más corto plazo: ganar al Valladolid el próximo sábado.

El central gallego fue presentando ayer como futbolista del equipo ovetense, donde jugará hasta final de temporada cedido por el Celta. El futbolista estuvo acompañado por César Martín, responsable de relaciones institucionales del club y que, además, es una de las personas que trabaja en la parcela deportiva. El exdefensa oviedista destacó las virtudes de David Costas. Entre ellas hizo hincapié su personalidad y la calidad en la salida del balón.

El jugador reconoció que tenía muchas ganas de salir del Celta, ya que «no estaba contando con minutos». En esa situación explicó que tenía diversas alternativas, pero que cuando apareció la del Real Oviedo no lo dudó porque «es un gran club que me llama mucho la atención y no me costó nada decidirme. En pocos días se cerró todo y estoy muy contento de estar aquí».

El joven defensa gallego -nació en Vigo 26 de marzo de 1995- también afirmó que a la hora de tomar la decisión influyó la presencia de Fernando Hierro en el banquillo azul, con una gran trayectoria en la misma demarcación en la que se desenvuelve él. «La verdad que esa fue una de las causas por las que me decidí a venir aquí. Espero poder aprender mucho con él y que salgan las cosas bien», reconoció.

El objetivo que se marca a nivel personal es claro, ya que «vengo a crecer, a acumular minutos y jugar y a crecer como futbolista». En lo colectivo, la vista la pone a más corto plazo y afirma que se centra en «pensar en el partido de Valladolid y en esos tres puntos que queremos sacar en casa».

El pasado sábado ya tuvo la oportunidad de ver a sus nuevos compañeros ante el Elche y la conclusión que saca es que «tenemos un gran equipo», además de destacar el buen ambiente. En este punto citó a Jonathan Vila, al que conoce de su etapa en el Celta y que está siendo uno de los apoyos desde que llegó.

Finalmente, indició que está en condiciones de jugar el próximo sábado ante el Valladolid si Hierro lo considera oportuno: «Vengo a trabajar y a ayudar al equipo. Estoy, a su disposición desde el primer minuto, pero es el míster el que decide».

Por su parte, César dijo que se trata de un jugador con «personalidad y muy completo, un defensa muy polivalente que destaca por su velocidad y criterio a la hora de salir jugando». Además, agradeció su buena disposición y la del Celta para que esté en Oviedo, puesto que «tenía ofertas de otros equipos de la categoría, se ha decantado por el Real Oviedo».