«Este es un proyecto ganador y lo sabemos»

Con franqueza y espontaneidad, Néstor Susaeta ha repasado esta mañana los ecos del triunfo ante el Elche y el horizonte competitivo del Real Oviedo tras finalizar la primera vuelta. Los azules han llegado al ecuador de la temporada con una victoria que puso fin a una racha de tres derrotas y que, según el extremo eibarrés, "viene bien para ver que no éramos tan malos como parecíamos".

"Tres derrotas seguidas no son fáciles de encajar. Sabemos lo que nos exigen, lo que nos tenemos que exigir y por qué estamos aquí. Es un proyecto ganador y lo sabemos, sea contra el Valladolid o contra el último clasificado", ha expuesto Susaeta, uno de los más veteranos en el vestuario azul, que ha asumido sin paños calientes el bache de resultados de su equipo y confía en que no se repita. "Veníamos de partidos tremendamente malos y no son derrotas normales. Son resultados muy abultados que generan desconfianza, primero hacia el fútbol y después hacia el entorno, hacia nuestra persona y la implicación", ha analizado el centrocampista vasco, que ha mostrado su esperanza de que "todo haya pasado y no tener más durante la segunda vuelta".

"Cómodo" en el 4-4-2, Susaeta ha desgranado los pros y los contras del dibujo táctico empleado por Hierro el pasado sábado en un choque en el que el canterano de la Real Sociedad estrenó su cuenta goleadora esta temporada. "Tampoco soy un hombre que tenga mucho ego en ese sentido. Contento por ayudar al equipo, con el gol que nos metieron al final nos tocó sufrir y al final vino bien", ha confesado el eibarrés que ha explicado su tímida celebración después de alojar el cuero en el fondo de la portería rival. "No me gusta ser el centro de atención, siempre intento pasar desapercibido y no me gusta de irme a la esquina a que me aplauda la gente. Cada uno es como es, sé que no es lo más normal, pero lo hago un poco por esconderme y que pase pronto ese rato", ha aclarado.

Contento por estar en plenitud física tras los problemas físicos que le lastraron en el primer tercio de temporada, ha elogiado la propuesta asociativa del Valladolid, rival azul el sábado en el Carlos Tartiere, "donde lo estamos haciendo bien". Susaeta, que aboga por "tomar cada partido como si fuera el último", ha reconocido la importancia que pueda llegar a tener la diferencia se goles particular con el conjunto pucelano, pero ha asegurado que solo piensa en el triunfo, sin reparar en sus matices. "Solo pienso en ganarles y si ganamos 2-0 mejor que 1-0, pero si lo hacemos en el último minuto con un fuera de juego clarísimo que no pita el árbitro también voy a estar contento", ha concluido.