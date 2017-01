Un ataque a la vieja usanza

Acuciado por la necesidad de taponar la hemorragia de derrotas, Hierro regresó a los orígenes el pasado sábado frente al Elche. El técnico malagueño, que desde su llegada al Real Oviedo ha subrayado su voluntad de no encorsetarse en un dibujo táctico, apostó en busca de un triunfo que se le resistía por el 4-4-2, el sistema por antonomasia durante décadas en Inglaterra, la cuna del fútbol.

El influjo británico se adueñó del Carlos Tartiere con las idas y venidas hacia ambas áreas con poca pausa en la medular durante intervalos del duelo ante el conjunto ilicitano, desnivelado a favor de los azules en una jugada que reivindicó la importancia de los costados en la reconstrucción del dispositivo ofensivo oviedista. Saúl Berjón, una daga que deshilachó el entramado defensivo rival, alumbró el primer tanto oviedista al asociarse con Toché, que remató a la red al primer toque el servicio desde el flanco izquierdo.

«Cuando estás más abierto, al fijar los dos puntas suele haber más espacios en banda hacia tres cuartos de campo para el uno contra uno», explica Susaeta sobre un plan de ataque carbayón que potencia ese constante reto al lateral inherente al juego de Saúl Berjón y también reserva un protagonismo destacado para el preciso pie derecho del eibarrés. «A mí me gusta. Centrar me va bien y todo lo que sea que me generen algún espacio más en banda con ese metro para sacarme el balón también. Estoy cómodo con el 4-4-2», confiesa el extremo, que abraza los cambios en la disposición del frente de ataque y asume con naturalidad sus efectos como el incremento de balones colgados al área al juntar en el carril central a Toché y Linares, «que van muy bien de cabeza».

Exprimir el desequilibro por los costados para cargar el área con dos artilleros de gatillo rápido como Toché y Linares fue la vía a la que recurrió Hierro con el propósito de combatir la racha negativa de resultados. El malagueño movió las piezas de su puzle y aparcó el 4-1-4-1 sobre el que se ordenó su equipo en Cádiz para lograr el triunfo que supuso el primer punto de inflexión de la temporada en busca de emular aquel resultado a través de una nueva variante táctica.

La ayuda sin balón del punta

«El 4-4-2 requiere un poco más de basculación. Depende también de cómo juegue el rival, pero muchas veces un punta tiene que ayudar con el mediocentro defensivo de ellos», arguye Susaeta sobre un automatismo del que ya ha salido beneficiado, fruto de un robo de Linares a Dorca transformado en la primera diana de la temporada del eibarrés para encarrilar la victoria ante el Elche.

Hierro, que llegó a poner en liza una alineación con Rocha y Linares en los costados, ha recuperado en las últimas jornadas a los especialistas de banda para seguir esa premisa que indica que «hay que ser ancho para poder ser profundo», expresada con frecuencia por uno de los adalides del fútbol ofensivo en las últimas décadas como César Luis Menotti. El Valladolid, al que el técnico malagueño pretendió desbordar en el primer encuentro liguero con el desparpajo de Nando desde el costado izquierdo, tendrá que contener este sábado la osadía en el regate de Saúl Berjón sin descuidar la constante amenaza que representa el golpeo de Susaeta. Un guión con los mismos directores, pero interpretado por actores renovados y acotaciones en el texto de una función de corte clásico a la que los azules pretenden seguir agregando triunfales matices vanguardistas.