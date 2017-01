El Tartiere sale al paso del Valladolid

El Real Oviedo comienza esta tarde la segunda vuelta de la Liga. Y lo hace en casa ante el Valladolid con la idea de demostrar que la crisis quedó definitivamente atrás y que el equipo es fiable en el Carlos Tartiere, como viene demostrando a lo largo de la temporada. Para ello es muy probable que el técnico azul, Fernando Hierro, utilice de inicio el mismo once que una semana antes se impuso al Elche también en el municipal ovetense.

En la convocatoria para el partido de esta tarde, la única novedad con relación a la pasada jornada es la presencia de Nando, tras cumplir un encuentro de sanción, en sustitución de Jorge Ortiz.

El equipo oviedista logró la pasada semana ante el Elche una victoria que puso fin a la peor racha de la temporada, con tres derrotas consecutivas, algo que el entrenador espera que se traduzca en una inyección de confianza para los próximos compromisos. El primero, el de esta tarde. En este sentido, Hierro hizo referencia a la necesidad de sobreponerse a los contratiempos que se presentan en los partidos, como cuando se recibe un gol, una situación a la que el conjunto azul no ha sido capaz de sobreponerse hasta ahora para acabar ganando.

La victoria frente al Elche se notó también en la semana de trabajo del equipo, más tranquila que la anterior y con mejor ánimo en el grupo durante los entrenamientos. El equipo azul se encuentra a dos puntos del 'play off', que es el objetivo marcado para la temporada. Y, en caso de victoria, superaría al conjunto vallisoletano, que aventaja a los carbayones en dos puntos y que es otro de los claros aspirantes a pelear por las plazas altas de la clasificación al final del campeonato.

Aunque los dos entrenamientos en los que el equipo preparó el encuentro fueron a puerta cerrada y Fernando Hierro no quiso dar pistas sobre sus intenciones en la rueda de prensa del viernes, todo apunta a que el equipo y el sistema serán los mismos de la pasada jornada ante el Elche. Es decir, el Real Oviedo mantendría el 1-4-4-2, con los delanteros Linares y Toché como referencias en ataque.

La alineación sería, en caso de repetir, la formada por Juan Carlos; Fernández, David Fernández, Verdés, Christian Fernández; Susaeta, Lucas Torró, Jon Erice, Saúl Berjón; Linares y Toché. La convocatoria la completan Esteban, Óscar Gil, Varela, Jonathan Vila, Nando y Jonathan Pereira. Se quedaron fuera de la misma Michu, por lesión, y David Costas, Diegui Johannesson, Jorge Ortiz y Héctor Nespral, por decisión técnica.

Lo que está claro es que Saúl Berjón mantendrá la titularidad ya que el pasado sábado, pese a las carencias físicas de la inactividad antes de llegar al Real Oviedo, fue de los más destacados del equipo.

Las escasas opciones de que el técnico introdujera algún cambio serían para dar entrada a Nando en la banda derecha o bien la presencia de David Rocha en el centro del campo para acompañar a Lucas Torró. No obstante, ninguna de las dos parece que se vaya a dar y Fernando Hierro da la impresión de que repetirá la alineación por tercera vez en lo que va de temporada.

El titular del banquillo azul considera al Valladolid como un muy buen conjunto, «con un entrenador fantástico que tiene mucha experiencia», y recuerda que «en estas últimas 4 o 5 jornadas ha sumado muchos puntos y por eso está en los primeros puestos», dijo. El técnico del conjunto ovetense insiste en que los pucelanos cuentan con «jugadores de experiencia y de muy buen nivel y, si queremos ganar, tenemos que competir a un nivel alto porque ellos son un grupo que hace las cosas bien». Además, destaca como una de las virtudes del juego de los de Paco Herrera que «tienen mucha movilidad y personalidad con el balón y llegan con mucha gente». «Intercambia muy bien las posiciones, lo que le da mucha movilidad a los media puntas, va a ser un partido difícil», hace hincapié.

La plantilla vive aislada de los movimientos del mercado que esta semana les ha traído un nuevo compañero, David Costas, pero también la salida de otro, Edu Bedia. En el caso del defensa gallego, el técnico explicó el viernes que prefiere esperar una semana más para que entre en una convocatoria. La ausencia de Edu Bedia no afecta a los planes del entrenador, ya que el cántabro no había jugado ni un minuto en los últimos once encuentros, en lo que solo estuvo presente en dos convocatorias.

El club sigue trabajando en la llegada de nuevos efectivos y tiene gestiones avanzadas en varios frentes, pero lo más probable es que hasta que no pase el encuentro de esta tarde no se anuncié ninguna novedad. Ni de llegadas, ni de salidas, que también se producirán antes del próximo 31 de enero.

El conjunto ovetense se entrenó ayer por la mañana en El Requexón y posteriormente el técnico facilitó la relación de jugadores que se concentraron ayer en el Hotel Ayre, donde aguardarán el inicio del partido .