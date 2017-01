Carlos de Pena, tercer fichaje del Real Oviedo

El extremo uruguayo Carlos de Pena se convertirá en el tercer fichaje del Real Oviedo en el mercado de invierno. El jugador, de 24 años, procede del Middlesbrough y se encuentra en Oviedo pasando el reconocimiento médico.

Se trata de un interior o extremo formado en el Nacional de Uruguay, con cuyo primer equipo logró el torneo de Apertura en 2014 y el Campeonato Uruguayo el mismo año. La pasada temporada fichó por el Middlesbrough inglés, equipo del que ahora llega al conjunto ovetense.

El extremo uruguayo llega en el mercado de invierno después de que lo hicieran Saúl Berjón y David Costas. En principio, no será la última incorporación del conjunto ovetense antes de que se cierre el mercado mañana. Además, ya han salido del equipo Peña, Alaniz y Edu Bedia, pero este capítulo no está cerrado y se espera que algún otro componente de la plantilla pueda abandonar el club por cesión o rescisión de contrato.