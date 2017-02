"Empieza a convertirse en costumbre y no puede ser", ha proclamado Christian Fernández sobre la racha negativa de resultados a domicilio del Real Oviedo, que sufrió en Almería su quinta derrota consecutiva lejes de su estadio. "Debemos resetear de esta dinámica negativa y ser el equipo rocoso y sólido que estamos demostrando ser en casa. No podemos tener dos imágenes tan dispares porque eso no es beneficioso para nadie", ha profundizado el lateral santanderino durante la inauguración de la nueva tienda oficial del club.

Hierro y Diegui Johannesson apuntaron a un factor psicológico para tratar de comprender el desplome del conjunto azul como visitante y aunque Christian Fernández no fue tan explícito sí ha recinocido "cierta ansiedad", derivada de "una rutina de resultados que se repiten en tiempo y forma. "Debemos alejarnos de esos pensamientos e incluso cuando nos pongamos por detrás afrontar el partido como lo estábamos haciendo", ha señalado el zaguero cántabro, que indica la necesidad de revertir lo antes posible "una situación que empieza a ser preocupante".

"Estamos a tiempo de todo. Somos conscientes de ello y solo falta poner el remedio que es sumar este fin de semana y luego ir a Anduva a lograr los tres puntos", ha indicado el lateral izquierdo, al que le es indiferente desenvolverse en posiciones más centradas como el pasado domingo en Almería. Feliz por el recibimiento que le ha brindado la afición en sus primeros meses en el equipo, Christian Fernández cree que "el Oviedo ha hecho los deberes" en el mercado y ha confeccionado una plantilla "para afrontar con tranquilidad los seis meses que quedan. "Lo importante es buscar esa regularidad que a la larga te va a ayudar a luchar por los objetivos", ha subrayado.