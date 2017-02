«Vengo a intentar que el Real Oviedo esté el año que viene en Primera»

El último en incorporarse a la plantilla del Real Oviedo, Borja Domínguez, ha sido presentado este mediodía en el Carlos Tartiere tras completar su primer entrenamiento con sus nuevos compañeros. Una primera toma de contacto que le ha permitido ver a "un grupo noble y unido, con gente buena que me ha tratado muy bien".

Un vestuario al que llega "con muchísima ilusión" y un propósito en el horizonte. "Vengo a intentar que el Oviedo esté el año que viene en Primera", ha proclamado el mediocentro vigués, que ha resumido cómo se fraguó la operación que ha desembocado en su incorporación a la entidad carbayona.

"Cuando me enteré de que había un interés del Oviedo me parecía un reto importante, me hacía ilusión. Hice saber al Córdoba que tenía ese interés y ellos me dijeron que no era tan importante", ha confesado el gallego, que prefiere "no darle más vueltas" a su salida del club cordobés y ya solo piensa en "dar lo mejor de mí en cada partido y en cada entrenamiento". De hecho, se considera listo para estrenarse este domingo en el Carlos Tartiere, "un campo muy bonito", si Hierro lo estima oportuno.

"Desde el primer momento en el que piso el campo siempre tengo la intención de contar para el entrenador", ha señalado el centrocampista, cuarto gallego en la plantilla oviedista. Un hecho que cree que acelerará su integración. "Además del dicho de que gallegos y asturianos son primos hermanos, es verdad que hay muchos vigueses y está claro que facilita la adaptación", ha concluido.