Nuevo timonel para la medular del Real Oviedo

«Mientras sea con la pelotita no cansa», comentaba con una sonrisa Borja Domínguez (Vigo, 1992) nada más pisar el césped del Carlos Tartiere por primera vez con el escudo del Real Oviedo en su pecho. Todo una declaración de intenciones del último refuerzo oviedista, que llega dispuesto a asumir el timón de la medular para ejercer como metrónomo y medir el compás de un juego azul rendido a la percusión de sus delanteros y defensas.

Las áreas han definido hasta el momento la partitura oviedista esta temporada y con los movimientos en el mercado de invierno Hierro podrá disponer de nuevos registros para administrar la distancia entre ambas. Desafinado Edu Bedia, que puso rumbo a Zaragoza, para tratar de encontrar la nota con mejor timbre a la hora de enriquecer el juego coral carbayón desembarca en el Carlos Tartiere Borja Domínguez.

«Es un mediocentro organizador, con un buen juego asociativo», expone Miguel Ángel Tena, el entrenador que dirigió la pasada campaña su eclosión en Ferrol tras completar su trayectoria formativa en la cantera del Celta. En A Madroa llegó en categoría infantil y tuvo la oportunidad de debutar en el primer equipo celeste a las órdenes de Eusebio en un amistoso contra el Pontevedra en el que compartió terreno de juego con Michu, pero como ya había realizado tras cumplir su etapa juvenil con sus cesiones en el Ourense y el Vilalonga dejó el club de su ciudad para curtirse.

«La cantera del Celta es una de las más importantes de España y sabíamos que traíamos a un jugador, pero aquí se destapó», indica desde Ferrol Miguel Ángel Tena, que supo convertirle en la brújula de un equipo que luchó por el primer puesto de su grupo en Segunda B hasta el final en la pasada temporada, que concluyó para los ferrolanos con el sabor amargo de la eliminación en el 'play off' de ascenso ante el Cádiz.

«Tiene una gran visión de juego, es capaz de conectar con los jugadores más ofensivos del equipo y darles buenos pases en profundidad», analiza el técnico valenciano, que le acompañó de un mediocentro con un perfil más defensivo para «poder tener un poco más de libertad en ataque y potenciar una de sus virtudes. «Aquí en el Racing de Ferrol uno de los aspectos en los que más destacó fue en su llegada al área. Acompaña la jugada y siempre llega a zonas de peligro para aprovechar su buen disparo», señala acerca de a quien describe como «un chaval muy humilde, que siempre hace buen grupo y cada día intenta pulir esas cosas en las que todavía tiene que avanzar».

Uno de esos aspectos en los que debe progresar, observa Tena, se encuentra en el cálculo de los riesgos en el pase para no incurrir en pérdidas peligrosas. «Delante de la defensa tienes que ser muy seguro para darle salida al balón», subraya el entrenador del conjunto ferrolano, que considera normales los fallos que pueda cometer el mediocentro gallego en su primera temporada en Segunda y se muestra convencido de que «con confianza los va a pulir».

«Al principio con Oltra no tuvo la continuidad de Ferrol, pero con Luis Carrión ya fue importante, Me sorprendió el cambio, pero supongo que ambas partes habrán decidido que era lo mejor», indica acerca de una cesión al conjunto carbayón que el propio jugador explicó ayer durante su presentación. «Cuando me enteré de que había un interés del Oviedo me pareció un reto importante, me hizo ilusión. Hice saber al Córdoba que tenía ese interés y ellos me dijeron que no era tan importante», confesó el pivote gallego, que con el conjunto califal ya dejó su sello anotador en el Carlos Tartiere al encarrilar el triunfo de los andaluces en un choque en el que estuvo escoltado por un pivote posicional como Luso en un dibujo táctico similar al empleado por Fernando Hierro en el grueso de la actual temporada.

«En los últimos partidos con el Córdoba ya le vi como estaba en el Racing de Ferrol, con mucha confianza», ilustra Tena sobre a un jugador que en el filial del Celta llegó a desempeñar un papel de hombre escoba en el centro del campo. En el caso de que Hierro regrese al 4-4-2 empleado en los últimos triunfos, el preparador valenciano ve a Borja Domínguez como «el pivote más ofensivo de los dos» y le augura «un muy buen futuro por delante» con la esperanza de que «en Oviedo tenga esa continuidad que necesita para demostrar lo que tiene».

«Es un jugador que demuestra que con el paso de los días quiere crecer en su carrera y empezar a ser importante en un equipo de Segunda División», afirma uno de los artífices de relanzar la carrera del joven mediocentro vigués, que encontraba en la poblada medular del conjunto dirigido por Berizzo un tapón a su progresión. «Tiene muy buena técnica individual y es capaz de resolver situaciones que otros no resolverían», le ensalza Tena, beneficiado de ese 'overbooking' en la medular celeste.

Su buena campaña en A Malata no cristalizó en el ascenso del conjunto ferrolano, pero a él si le abrió las puertas de la categoría de plata del fútbol español, primero en Córdoba y ahora en el Carlos Tartiere, escenario en el que el mediocentro gallego dejó claras sus metas desde el primer día: «Vengo a aportar todo lo que tengo para intentar que el Oviedo esté en Primera el año que viene».