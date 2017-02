Real Oviedo | «Es bueno que un entrenador tenga variedad»

El mercado de invierno, que se cerró el pasado martes, ha dejado a Fernando Hierro con una plantilla de 25 jugadores a su disposición. El técnico malagueño lo considera positivo y espera que eso se traduzca en una competencia sana entre los jugadores por hacerse con un puesto en el equipo desde ahora hasta el final de la temporada, que, a su vez, repercuta en un mejor rendimiento del grupo.

El míster del Real Oviedo considera que con una plantilla tan amplia su obligación es ser justo en la toma de decisiones e insiste en lo bueno que es para el grupo una competencia que haga a los jugadores dar lo mejor de sí mismos en cada entrenamiento y en cada partido. «Siempre es bueno que un entrenador tenga variedad», hace hincapié Hierro, quien confía en que todos se dediquen a «competir sanamente entre ellos por un puesto para ponérmelo muy difícil a mí como entrenador».

En este sentido, el entrenador malagueño reconoce que será un quebradero de cabeza para él tomar las decisiones cada semana, pero advierte que quiere que «compitan sano, que se lo pongan muy difícil los unos a los otros». «A mí me toca ser lo más justo posible y tomar decisiones, pero la competencia sana es buena para cualquier equipo», señala el técnico.

Del mismo modo, entiende que «es una ley del fútbol no escrita» que cada jugador compita al máximo por hacerse por un puesto y asume que «los que jueguen estarán más contentos, los convocados menos y el resto se acordarán de mis antepasados».

Fernando Hierro no podrá contar mañana con cuatro jugadores, Michu, Jon Erice, Lucas Torró y Óscar Gil, algo que le hace más fácil la convocatoria, pero que no le gusta al entrenador, que asume su responsabilidad en la toma de decisiones y antepone «a todo el grupo lo colectivo, saber que es un partido importante que jugamos en casa y que hay que sacarlo».

Vuelta al sistema habitual

El equipo estrenó el pasado domingo en Almería un nuevo sistema de juego, con cinco defensas, algo que Hierro no quiso confirmar si se mantendrá mañana, aunque parece que volverá al 1-4-4-2 habitual durante la mayor parte del campeonato. Respecto a la posibilidad de recuperar el dibujo habitual, el entrenador no quiso dar pistas. «Estamos pensándolo», contestó y añadió que para tomar la decisión están «analizando el rival, el rendimiento de nuestros jugadores y lo que entendemos que puede ser importante». Hierro no lo hará público hasta el domingo, sobre todo teniendo en cuenta que falta una sesión de entrenamiento, aunque reconoció que «en el disco duro tenemos una idea de cómo jugar».

El equipo vuelve al Carlos Tartiere, donde está sacando adelante la mayoría de los partidos. Y lo hace después de una nueva derrota como visitante. El andaluz se muestra contento por cómo ha transcurrido la semana de entrenamientos y el trabajo que se ha realizado. Una parte de ese trabajo semanal ha estado destinada, según explicó el entrenador, a «buscar lo que queremos mejorar y en ese aspecto ha sido una semana larga».

El técnico se muestra esperanzado en que el equipo vuelva a ser sólido como local y sea capaz de lograr una nueva victoria. «Ojalá el domingo podamos irnos a comer y tomar el aperitivo todos tranquilos con tres puntos», bromeó. En la misma línea recalca la necesidad de mantener la fortaleza del equipo como local. En este sentido, hace hincapié en que intentarán «acabar, con la fuerza y confianza de nuestro estadio, con nuestro equipo ganando los tres puntos».