Real Oviedo | La competencia crece por el centro

El mercado de invierno dejó al Real Oviedo con una plantilla de 25 jugadores. Y ello ha provocado que el mero hecho de entrar en las convocatorias se haya puesto caro. Y tener un puesto en el once, mucho más. La competencia, en especial, se presenta más competida en dos posiciones: el centro de la defensa y la demarcación de mediocentro. Fernando Hierro cuenta con seis jugadores para cada una de las dos plazas que habitualmente presenta el sistema del conjunto azul.

La llegada del defensa David Costas, titular y goleador en los dos últimos encuentros, se suma a los que ya estaban para el centro de la zaga: David Fernández, Verdés y Óscar Gil. Los tres también luchaban con la competencia que representan Christian Fernández y Jonathan Vila, que, aunque pueden actuar en el lateral izquierdo y en el medio centro, respectivamente, lo han hecho en alguna ocasión en el centro de la defensa.

Mientras, al centro del campo se incorporó en el mercado de invierno Borja Domínguez, titular en el último partido, que se une a Lucas Torró, Jon Erice, David Rocha, Jonathan Vila y Héctor Nespral.

El jugador que, hasta ahora, más minutos disputó en el centro de la zaga es David Fernández, que participó en 24 encuentros y suma 2.013 minutos. Sin embargo, el madrileño se quedó en el banquillo en el encuentro ante el Mallorca, hace dos jornadas, pese a que el equipo jugó con tres centrales. Luego, la lesión de Verdés y la vuelta a la defensa de cuatro hicieron que recuperara la titularidad el pasado domingo.

El valenciano Verdés siempre ha contado para Fernando Hierro cuando está disponible, pero las lesiones y sanciones han hecho que no tuviera demasiada continuidad. Hasta ahora, participó en 17 encuentros y acumula 1.400 minutos.

La otra alternativa para el centro de la zaga más usada es la de Óscar Gil, que acumula 13 encuentros y 828 minutos. Christian Fernández comenzó dos encuentros como titular en el centro, además de algunos minutos en otros partidos, mientras que Jonathan Vila, que en las anteriores temporadas jugó como central, no ha tenido minutos en esa demarcación.

Sin embargo, desde el pasado mercado de invierno, el técnico cuenta con David Costas, cedido por el Celta, que disputó completos los dos últimos encuentros y por su rendimiento parece haberse hecho con un hueco en el equipo. El gallego apunta a convertirse en uno de los fijos para Hierro.

Los 'Davices'

En la última jornada no han entrado en la convocatoria por lesión Verdés y Óscar Gil. En el caso del primero, parece que no estará para el domingo, por lo que la pareja de los 'Davices' parece que volverá a ser titular. Lo que está claro es que el técnico malagueño tiene dónde elegir y para los centrales se está encareciendo cada ver más el puesto en el once.

Algo parecido ocurre en el centro del campo, donde el técnico cuenta con seis jugadores para dos puestos, aunque se pueden convertir en tres, como ocurrió el pasado domingo en Anduva, cuando Hierro situó por delante de los pivotes a Borja Domínguez en su estreno como titular.

El que parecía fijo en esa posición para el técnico es Lucas Torró, que jugó hasta ahora 23 encuentros y es el centrocampista que más minutos suma (2.052). Sin embargo, el pasado domingo no estuvo entre los tres elegidos de inicio, pero salió a los 17 minutos por la lesión de Jonathan Vila.

Jon Erice es el segundo que más ha jugado, con 21 encuentros y 1.490 minutos, pero lleva tres jornadas fuera del equipo por lesión.

A los fichajes de invierno hay que unir a Jonathan Vila, que fue titular en las dos últimas jornadas, tras un inicio de campaña sin apenas minutos. El de Porriño tuvo la mala fortuna de lesionarse, cuando parecía que se había hecho un hueco.

David Rocha y Borja Domínguez, compartieron titularidad el domingo y parece que pueden repetir, mientras que Héctor no ha tenido ni un minuto en liga hasta el momento.