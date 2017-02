«El Real Oviedo tiene mucho margen para crecer»

El Real Oviedo lleva cinco victorias en los seis últimos encuentros y el pasado domingo rompió la mala racha como visitante, pero, pese a ello, Fernando Hierro es ambicioso y considera que les queda «margen para crecer». Además, el técnico sigue sin mirar a la clasificación ni al calendario y únicamente piensa en el próximo encuentro, el de mañana ante el Getafe.

Precisamente en el partido contra los madrileños espera que el Carlos Tartiere presente una muy buena entrada y con la unión del equipo y la afición todo sea más sencillo. El preparador malagueño no considera que el equipo esté en el mejor momento de la temporada, ya que ha tenido otros momentos buenos a lo largo de la campaña y se queda con la evolución del juego. «Estamos creciendo mucho, pero el equipo ha estado segundo, tercero, cuarto», indica Hierro, que recuerda que «cuando el equipo ganó en Cádiz estuvo siete partidos sumando».

Eso le lleva a ser claro y afirmar que «no creo que sea el mejor momento de la temporada». «Estamos bien, con mucha confianza», expone el técnico azul, que añade que «este equipo tiene mucho margen para crecer». Además, Hierro no piensa en el Getafe como un rival directo por los puestos de 'play off', simplemente ve el encuentro de mañana como «una oportunidad para seguir». «No me gusta mirar constantemente ni el próximo rival ni la clasificación», señala.

Ni siquiera el hecho de haber roto la mala dinámica a domicilio o la serie de encuentros ganados en el Carlos Tartiere despistan al técnico del encuentro de mañana. «Pienso que hay que hacer borrón y cuenta nueva, nosotros a lo nuestro, pensar que es otro partido nuevo», afirma el técnico, que insiste en que se centra en «sumar».

Lo que sí espera el entrenador es que el equipo esté arropado por sus aficionados. «Esperamos que venga mucha gente al Tartiere, que esté con nosotros, que nos ayude, porque juntos somos más fuertes». En este sentido, insistió en que confía tener «17.000 locos de los nuestros animando y que vayamos juntos».

Como viene siendo habitual, evita pronunciarse sobre sus intenciones en cuanto a alineación y sistema para el partido de mañana y asegura que esperará al entrenamiento de esta mañana para tomar decisiones. A la hora de hacerlo, el entrenador valorará el rival «nuestro último rendimiento y lo que necesitamos para ese partido». No olvida que el equipo viene de ganar, algo que afirma les da «moral, pero ya terminó».

Respecto al rival de mañana señala que «cada equipo tiene sus especiales características» y destaca que «el Getafe tiene mucha personalidad, un gran entrenador. Veremos un partido disputado, como son todos los de la categoría».

Sobre el estado del terreno de juego, que en las últimas jornadas presentó un mal aspecto, indica que aunque no lo había visto en los últimos días se trata de «la imagen de una ciudad y de un club. «Es el que es para los dos equipos. Está haciendo buen tiempo y ojalá este lo mejor posible con el esfuerzo de todos», desea.