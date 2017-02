REAL OVIEDO | «Olvidémonos de la racha, solo vale pensar en el Reus»

El Real Oviedo atraviesa el mejor momento de la temporada a nivel de resultados. Los números no engañan. Los azules han enlazado tres triunfos y han vencido en cinco de sus últimos seis encuentros. Una inercia positiva que ha afianzando al conjunto carbayón en la zona de 'play off' de ascenso, pero a la que no concede trascendencia su entrenador Fernando Hierro, exclusivamente centrado en el choque de este viernes.

EN CONTEXTO El Real Oviedo sigue el ritmo del líder

"Olvidémonos de la racha, solo vale pensar en el Reus", ha proclamado el técnico azul, que ha abogado por hacer "borrón y cuenta nueva". "Cabeza limpia y prepararnos bien para el partido", ha profundizado el malagueño, que ha definido a su adversario como "un equipo atrevido" que desplega un buen juego".

El conjunto azul afronta una semana atípica al jugar un viernes tras hacerlo el domingo, pero no se ha excusado en ello y ha recordado que su rival también se ve en la misma circunstancia. Hierro, que ha confirmado que salvo imprevisto solo sufrirá la baja de Jonathan Vila, ha reconocido que su equipo está "sumando muchos puntos, pero no nos sirve ante el Reus" y sí lo hará para afrontar lo que resta de temporada "la fortaleza del grupo". "Quedan muchos partidos. Habrá sanciones, lesiones... la gente se desgasta", ha concluido el preparador azul sobra su profunda plantilla.