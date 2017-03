Real Oviedo | Hierro: «No pienso en otra cosa que no sea ganar al Cádiz»

El entrenador del Real Oviedo, Fernando Hierro, no piensa en otra cosa que no sea ganar mañana al Cádiz. El técnico se mostró ayer convencido de que el partido ante el conjunto gaditano será una fiesta ajena al cruce de comunicados entre clubes. El malagueño destacó que la afición azul estará con los suyos y recibirá bien a los visitantes. Además, se refirió al sustituto del sancionado Lucas Torró en el centro del campo señalando que «no será una sorpresa».

El equipo ovetense recibe mañana a los gaditanos, que están dos puntos por encima en la clasificación. El técnico asegura que solo piensa en ganar: «No pienso en otra cosa, sé cual es el calendario, las próximas cuatro o cinco jornadas que vienen, pero no pienso en otra cosa que no sea tener un buen día el sábado -por mañana- y sumar tres puntos». Ni siquiera se preocupa por la diferencia de goles particular con los cadistas: «El golaveraje es importante, pero no decisivo».

En las últimas horas, el ambiente previo al encuentro se ha enrarecido con el comunicado del conjunto andaluz, al que respondió el Real Oviedo ayer. Hierro le resta importancia y espera «que esté todo el mundo muy tranquilo, el Cádiz es un club señorial y nosotros tenemos una afición ejemplar». El técnico abundó en este asunto al señalar que «recibiremos a la afición del Cádiz como hemos recibido al resto de aficiones, con respeto y cariño». También destacó que «Asturias es una tierra acogedora y vamos al Carlos Tartiere a animar y a apoyar a nuestro equipo, nada más».

El técnico afirma que no habrá sorpresas con el sustituto de Lucas Torró en el centro del campo

A este respecto, Hierro dijo que solo entiende el fútbol para «unirse las aficiones, para que nos juntemos, y no para separar».

Los azules ganaron en el Ramón de Carranza en la primera vuelta, pero el entrenador del conjunto carbayón espera un encuentro distinto, ya que «ni ellos ni nosotros somos los de la primera vuelta». Lo que sí reconoce es que la visita del Cádiz es especial porque «recuerda a un momento histórico de este club como fue el ascenso». El técnico confía en que el Tartiere presente un gran ambiente y que, «como en el choque del Getafe, seamos todos uno porque nos llevan en volandas».

«Juegan sin presión»

Hierro no ahorró elogios para el conjunto cadista del que señaló que, pese a ser un recién ascendido, ha entrado en una «buena dinámica, juega sin presión y están sumando muchos puntos». También explicó que se trata de un equipo «muy bien hecho» que tiene un buen entrenador, por lo que no le sorprende su situación en la clasificación.

Respecto a su nominación a mejor entrenador de febrero, Hierro indicó que lo que le hace estar contento es «la dinámica, pero los reconocimientos me preocupan poco, me preocupa ir escalando y consiguiendo objetivos».

La principal duda para mañana pasa por conocer quién será el sustituto de Lucas Torró en el centro del campo. Fernando Hierro reconoció que lo tiene claro, aunque no lo adelantó, pero sí señaló que «no será sorpresa, no vamos a poner ni a un central ni a un delantero de mediocentro, tenemos claro lo que queremos».

Además de la ausencia de Lucas Torró, que aprovecha la sanción para recuperarse de unas molestias, el técnico azul no podrá contar con el lesionado Jonathan Vila. La plantilla se entrenará esta mañana, a puerta cerrada, y posteriormente el técnico facilitará la convocatoria.