Real Oviedo | El fondo de armario aporta soluciones

Fernando Hierro calificó hace un par de semanas como «bendito marrón» el hecho de disponer de 25 jugadores y tener que afrontar la difícil decisión de dejar sin convocar a siete futbolistas cada jornada. La realidad es que el equipo, ahora que se está acercando la hora de la verdad, está sumando efectivos a la causa y las alternativas para el técnico son variadas.

En las últimas ocho jornadas del campeonato, que coinciden con el mejor momento del conjunto en la temporada, se han estrenado en las alineaciones azules cinco jugadores: Saúl Berjón, Diegui Johannesson, David Costas, Jonathan Vila y Borja Domínguez.

El Real Oviedo, además de aprovechar el mercado de invierno para realizar incorporaciones, ha contado con jugadores que ya estaban en la plantilla y que no habían tenido minutos. Son los casos de Diegui Johannesson, que se ha consolidado en el once titular, y Jonathan Vila, al que una inoportuna lesión en Miranda de Ebro le ha privado de hacerlo.

Esteban, Héctor y Carlitos de Pena aún no se han estrenado esta temporada

La plantilla ovetense, después del mercado de invierno, ha quedado compuesta por 25 jugadores, además del portero Alfonso Herrero, que se entrena con el primer equipo y que juega con el filial. Por el momento solo hay tres jugadores que no han tenido minutos en Liga: el portero Esteban, el centrocampista Héctor y el extremo Carlitos de Pena. Los tres han estado en convocatorias. Esteban, en todas, Héctor, en cuatro y Carlitos de Pena, en dos.

Los recursos para Hierro comenzaron a llegar con la incorporación al equipo del atacante Saúl Berjón, el primero de los refuerzos del mercado de invierno. El ovetense debutó en el encuentro ante el Sevilla Atlético, en la jornada 20, cuando salió en la segunda mitad. En la siguiente, ante el Elche, fue titular y desde entonces no se cayó del once inicial.

Las novedades en el once azul no solo afectan a los fichajes del mercado de invierno, ya que Diegui Johannesson estaba desde el inicio de temporada en la plantilla, pero no tuvo minutos hasta la jornada 23 en Almería. Desde entonces se ha hecho con el puesto en el once y ha relegado a Fernández a la suplencia o incluso a quedarse fuera de la convocatoria.

En la jornada 24, ante el Mallorca en el Carlos Tartiere, se estrenaron en el equipo inicial dos jugadores, Jonathan Vila y David Costas. El primero repitió en Miranda de Ebro, pero se lesionó a los pocos minutos y no ha vuelto a estar disponible hasta esta semana, cuando Hierro puede contar con el para el partido ante el Numancia. En el caso de David Costas, desde entonces se ha hecho con un puesto en el equipo y siempre ha sido de la partida.

El último en llegar al club y a las alineaciones fue el centrocampista Borja Domínguez, que se incorporó el último día del mercado de invierno, procedente del Córdoba. El gallego debutó ante el Mallorca y, en la jornada 25, frente al Mirandés, se hizo con un puesto en el equipo inicial, que no ha abandonado hasta ahora.

Lo que está claro es que en la recta final del campeonato el técnico contará con alternativas suficientes para cubrir las contingencias que surjan. Prueba de ello fue el pasado sábado ante el Cádiz, cuando la baja por sanción de Lucas Torró fue cubierta con el cambio de posición de Borja Domínguez y la entrada en el equipo de Linares, que llevaba tres jornadas sin tener minutos.

El técnico tendrá el viernes que realizar una nueva convocatoria para el encuentro ante el Numancia y solo tiene la baja de Linares, sancionado, por lo que otros seis jugadores se quedarán fuera del equipo por decisión técnica.

En la actualidad hay tres jugadores en la plantilla que están a una tarjeta de la sanción: David Rocha, Toché y Susaeta. En el caso de los dos últimos, son titulares habituales, por lo que es probable que en las próximas jornadas puedan ver una tarjeta que haga que el técnico tenga que contar con alguno de los jugadores que tienen menos minutos.