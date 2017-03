El Real Oviedo suspende en el índice de transparencia del año 2016

El Índice de Transparencia de los Clubes de Fútbol (INFUT) del año 2016, que se dio a conocer ayer, sitúa al Real Oviedo en la cola de los 41 clubes de la Liga de Fútbol Profesional. El conjunto carbayón ocupa la antepenúltima posición de la tabla, con 22,5 puntos sobre cien.

El club azul no tiene datos del año 2015, ya que este parámetro se mide anualmente y por entonces no se encontraba en la LFP. En este aspecto trabaja actualmente la entidad, esta campaña, para tratar de mejorar, por lo que se espera que en 2017 el cambio sea sensible con la aportación de nueva documentación.

La mala nota del conjunto ovetense se basa en que suma cero puntos en tres de las cinco áreas que se mide para la calificación global. En concreto, el club ovetense suma cero puntos en la información económico-finaciera de la entidad, en la de contrataciones y suministros y también en la de los indicadores de la Ley de Trasparencia.

El único apartado en el que la entidad ovetense supera el aprobado es en el de Información General sobre el club, en el que alcanza 61,1 puntos. En el capítulo de Relaciones con los Socios, Aficionados y Público en General, la entidad roza el aprobado con 44,4 puntos.

La media de puntos de los equipos de Segunda División en el año 2016 fue de 54,4 puntos y el único equipo que suma cien puntos es el Numancia.