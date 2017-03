Real Oviedo | David Fernández se aferra a la «buena línea del equipo»

El buen momento del equipo es algo que se valora tanto como la clasificación en el seno de la plantilla ovetense. El defensa David Fernández, uno de los fijos en el once azul, que se formó en la cantera del Rayo Vallecano, destacó las buenas sensaciones del equipo carbayón, por encima de la ventaja que tienen en la clasificación.

El defensa madrileño aseguró ayer a este respecto que «la situación que tenemos ahora te da cierta tranquilidad, pero la que te da saber que estás haciendo bien las cosas, no la diferencia de puntos».

David Fernández cree que en lo que se tienen que centrar ahora es en que «el equipo mantiene una buena línea y está siendo sólido y eso es lo que nos da confianza». Por ello, el central considera que si en lo que resta de temporada mantienen ese nivel de juego podrán «mantener la diferencia entre incluso aumentarla» y añadió que «va a ser importante que sigamos sumando y creciendo y esa será la manera de que pueda incluso aumentar esa distancia».

Para seguir mejorando, David Fernández tiene claro los aspectos en los que deben dar un paso adelante y recuerda que del encuentro de la pasada jornada ante el Numancia «se sacan conclusiones positivas como el hecho de dejar la portería a cero y saber que defensivamente estuvimos bien, aunque es verdad que nos faltó un poco más de tranquilidad con balón y enlazar alguna jugada más en ataque».

Esa mejor circulación del balón es en lo que intentarán mejorar el domingo: «Buscaremos tener un poco más de protagonismo con el balón, generar más ocasiones y marcar algún gol para poder ganar».

El rival del domingo no atraviesa un buen momento y eso es algo que les puede pesar en algunas fases del encuentro, circunstancia que, según David Fernández, deben tratar de aprovecharlo durante el envite.

El defensa recuerda su paso por Vallecas y señala que «prácticamente me crié ahí deportiva mente hablando, pase muchos años en la cantera, es un equipo al que le tengo mucho cariño y me duele verle en esa situación», pero eso no quita para que afirme que «vamos a por los tres puntos y no pensamos en otra cosa, pasada esta jornada les deseo lo mejor y que consigan salir de ahí».