Real Oviedo | «Hay que ir partido a partido, todavía no tenemos plaza de 'play off'»

El partido del domingo será especial para Michu, que regresa a Vallecas, un estadio en el que realizó una de sus mejores temporadas. El atacante ovetense no oculta su cariño por el conjunto madrileño, pero tiene claro que su objetivo es lograr una victoria que consolide a su equipo en la zona alta de la clasificación.

Michu reconoce que el objetivo de los ovetenses es lograr el ascenso a Primera y para ello cree que el camino es entrar en el 'play off', ya que el ascenso directo está muy complicado. Sin embargo, el mensaje es claro y reitera el «partido a partido» como única forma de acercarse al reto marcado.

El ovetense fue muy claro ayer y señaló que el «objetivo es el ascenso, he dicho desde el primer día que el Oviedo ha de volver cuanto antes a Primera División». Para lograr esa meta el camino está claro, estar entre los seis primeros al final de la Liga. Por eso espera que se vayan abriendo diferencias en la clasificación: «Para nosotros cuanto antes se parta la tabla mucho mejor para asegurar al menos una posición de 'play off', si no llegamos al ascenso directo, que está muy complicado, por lo menos asegurar 'play off'».

El atacante azul cree que en caso de estar entre los cuatro equipos que se jueguen una plaza de ascenso van a pelear por ese puesto. «No digo que el Real Oviedo vaya a ser favorito en 'play off', pero va a llenar el campo seguro y va a ser uno de los rivales complicados», indicó. Sin embargo, antes de llegar a ese momento de la temporada la idea es clara. «Hay que ir partido a partido, todavía no tenemos plaza de 'play off'», expuso al tiempo que reconoció que «hay mucho que mejorar». «Este equipo tiene mucho margen de mejora y eso pasa por intentar ganar el domingo en Vallecas», agregó.

El centrocampista reconoce que alcanzar al Levante y al Girona es algo muy complicado a estas alturas, ya que se trata de dos equipos que están haciendo las cosas muy bien y cuentan con una ventaja importante, por eso se centra en las otras cuatro plazas. «De los cuatro que jueguen el 'play off' va a subir uno, nuestras opciones están intactas, pero hay que ir partido a partido, empezando por estos tres puntos que queremos en Vallecas», indicó.

En el hipotético 'play off' el jugador sabe que contarán con un extra, que es el apoyo de sus seguidores. «La nuestra es la mejor afición de esta categoría, que es de las mejores del mundo, me siento parte de ello», manifestó.

En las últimas jornadas el equipo ha dado un paso adelante en los partidos a domicilio y suma tres encuentros sin perder como visitante. «Nos sentimos más cómodos en casa, ahí tenemos nuestras fortalezas, pero fuera el equipo ha cambiado», explicó. Además considera que «la dinámica es más bien positiva» y ahora el reto es mantenerla: «Vamos a intentar prolongar también esa racha de no perder fuera de casa y si podemos dar un golpe en la mesa y ganar los tres puntos en Vallecas fantástico».

El pasado sábado en Soria Michu tuvo en los últimos minutos una clara oportunidad para marcar el gol que les pudo dar los tres puntos, pero su taconazo lo sacó la defensa en la línea. «Si doy con la zurda el portero me la hubiera sacado al tirarse, fue un acto reflejo», recordó de la jugada, a la vez que reconoció que «haber conseguido tres puntos en Soria no habría sido justo, sí uno, porque el partido estuvo igualado y el empate era lo más justo».

El centrocampista cuenta con posibilidades de entrar en el once debido a la ausencia de Toché y a que ya ha superado por completo la lesión que se produjo en Zaragoza. «Me encuentro bien, después de aquella rotura que fue bastante dolorosa y su curación larga», confesó. Sin embargo, asume que el buen momento de forma que atraviesa el equipo y muchos de sus compañeros hacen que sea complicado hacerse con un hueco en la alineación. «Estamos en una buena racha, en una buena dinámica, y por eso es difícil entrar en el once», aseveró el atacante, que reconoce que «la gente que está jugando lo está haciendo bien, estamos consiguiendo resultados positivos y vamos a intentar ir a Vallecas a prolongar la racha de partidos sin perder».

El domingo se enfrentarán a un rival que se encuentra en una situación muy delicada y que, además, no esperaba verse en esas circunstancias. Uno de los motivos que Michu encuentra para que el Rayo atraviese esa crisis es que «hay mucha igualdad en Segunda, sabemos que lo están pasando mal, que están en descenso y para mí con una de las mejores plantillas de la categoría», señaló. En este sentido, Michu añadió que el objetivo rayista era «pelear por el ascenso a Primera y no luchar por salir del descenso, que es el que tienen ahora». «No han tenido fortuna, pero aún así va a ser un rival muy complicado», añadió.

El exrayista no ahorra elogios para el plantel madrileño. «Tienen la mejor plantilla de Segunda, a principio de temporada creía que serían de los que pelearían el ascenso directo y ahora están en una situación muy complicada», algo que, indicó, les convierte en un «rival muy difícil».

Sobre su vuelta a Vallecas, Michu afirmó que «es mi segunda casa, después del Tartiere y el Real Oviedo». «Me han tratado de una manera espectacular, estuve solo un año pero me llevo muy buenos recuerdos y para mí será especial jugar en ese campo», aseguró. Sobre la afición rayista comentó que «espero que se acuerden de mí con buenos recuerdos, como yo tengo de ellos, pero soy consciente de que se están jugando la vida, de que van a animar al Rayo a muerte». «Ojalá ganemos el domingo y a partir de ahí ganen los doce que quedan y puedan volver rápidamente a donde se merecen, como nosotros, que es la Primera División», concluyó.